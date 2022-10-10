Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз вже не 24 лютого. Сьогодні ситуація дуже змінилась. Якщо Лукашенко наважиться вступити у війну проти України і білоруська армія перетне кордон, то їх чекає дуже багато неприємних сюрпризів", - розповів Бучинський.

Заступник голови Рівненської обласної ради наголосив, що всі області, які межують з Білоруссю готові то можливих провокацій з боку режиму Лукашенка.

"Якщо білоруси приймуть рішення заходити на територію Рівненщини, чи іншу нашу область, то ми їх зустрінемо гідно. Для них ми підготували дуже багато цікавих сюрпризів. На Рівненщині білорусів чекає тільки смерть", - додав він.

10 жовтня ОК "Північ" повідомило, що наступальних дій та проривів кордону з боку Білорусі та Росії не зафіксовано

Також представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Лукашенко поки не ухвалив остаточного рішення про вступ Білорусі у війну проти України

Крім того, на кордоні із Білоруссю підрозділи МВС будують та укріплюють фортифікаційні споруди, нарощують вогневу підтримку та зміцнюють лінії оборони

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb