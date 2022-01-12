"Якщо будуть переговори, ми візьмемо участь": Боррель про роль ЄС у врегулюванні агресії РФ щодо України

Про це Боррель сказав у інтерв'ю виданню Ouest-France, передає "Інтерфакс-Україна".



"Але у мене є впевненість, що США не гратимуть у цю гру. Американський держсекретар Ентоні Блінкен мені дуже ясно сказав, що нічого не обговорюватиметься і не погоджуватиметься без участі європейців. Якщо будуть переговори, ми візьмемо в них участь", - сказав Боррель.



Читайте також. "100 тис. солдатів РФ прийшли не каву пити": Боррель заявив, що ескалація на кордоні України може перейти у збройний конфлікт



На думку Борреля, РФ прагне відновити безпекову модель Європи, яка була після Гельсінських угод 1975 року.



"Але світ уже не той, що був у радянську еру. Москва ставить попередні умови. Неприйнятно, коли вам заявляють: "От мої умови, і якщо ви не згодні, у нас є солдати на українському кордоні", - сказав Боррель.



Водночас очільник європейської дипломатії наголосив на необхідності продовжувати переговорний процес.



"Які б не були наші розбіжності, ми повинні говорити. За це дипломатам платять зарплату!" - сказав Боррель.



12 січня Боррель прибув до французького Бреста, де відбуваються неформальні наради Ради ЄС на рівні міністрів оборони та закордонних справ. Там дипломат розповів про свій візит до України та про "войовничу атмосферу з понад 100 тис. добре озброєних російських солдатів з іншого боку".



"Росіяни стверджують, що йдеться лише про навчання, але є причини для занепокоєння", - сказав Боррель.

Нагадаємо, 10 січня у Женеві пройшли переговори США та РФ щодо НАТО, України та російських безпекових вимог.

12 січня у Брюсселі відбулося засідання Ради НАТО-Росія, присвячене зокрема ситуації навколо України.