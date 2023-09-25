Якщо хоч одна одиниця зимової форми не буде якісною, повертатимуть всю партію, - Ярова

Там, обіцяли підписати за день, - повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова в етері Радіо NV.

Фактично йдеться про відновлення наказу Міноборони №375, який передбачає, що речове майно приймається згідно з технічними вимогами, еталонного взірця, затвердженого Генеральним Штабом, та з можливістю рандомної перевірки партії товару.

"Наші українські виробники, які постійно шили для Міністерства оборони, вони завжди шили по технічних умовах. Вони відшивають якісний одяг, який поступає на склади Міноборони. І тендерні умови по зимовій формі ми прописали так, що на торги Міноборони можуть вийти лише українські виробники", - зазначила Ярова.

Приймання товару, згідно з 335 наказом, відбувається відповідно до технічних умов.

"У них прописано, яка тканина, яка щільність, як відштовхує вологу, дуже багато показників… За еталонним взірцем, погодженим Генеральним штабом, і з можливістю рандомної перевірки партії товару в лабораторії. Тобто якщо хоч один показник не збігається, повертається вся партія", - наголосила Ярова.

Скандал із зимовим одягом

10 серпня стало відомо, що Міністерство оборони України восени 2022 року нібито уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.

Вже 25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга Народу".

Ексміністр оборони Олексій Резніков на тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі депутатці та журналісту. Вони відреагували. 26 серпня Резніков заявив, що МО закупило 180 тис. зимових курток, які передали ЗСУ, ще минулого року.