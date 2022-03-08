Якщо ми закріпимо лінії фронту, то російська армія програє остаточно, – учасник тероборони Київщини
Петро Кузик зауважив, що війна переходить з маневрової в позиційну. Російські війська поступово закріплюються на певних територіях та не просуваються далі, натомість наше завдання – тримати лінії фронту.
"Таким чином у росіян немає шансу виграти цю війну. Їхня армія не така сильна, вона просто довга", – сказав Кузик в етері Espreso.TV.
Кузик наголосив, що бойовики самі хочуть здаватись в полон: "Зараз в селищі Перемога сидять білоруси, вони голодні, холодні, починають через місцевих передавати інформацію, що хочуть здатись в полон. Проте російські офіцери над ними погрожують розстрілами".
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Також Кузик зазначив, що російські диверсійно-розвідувальні групи розбиваються на маленькі групки та шукають слабкі місця в обороні Києва, шукають проходи.
"Російські бойовики в основному вони рухаються польовими дорогами. У великі колони вони не можуть збиратись, як тільки це роблять, їх одразу атакує наша артилерія. Наші військові працюють дуже якісно", – сказав він.
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