Якщо ми закріпимо лінії фронту, то російська армія програє остаточно, – учасник тероборони Київщини

"Таким чином у росіян немає шансу виграти цю війну. Їхня армія не така сильна, вона просто довга", – сказав Кузик в етері Espreso.TV.

Кузик наголосив, що бойовики самі хочуть здаватись в полон: "Зараз в селищі Перемога сидять білоруси, вони голодні, холодні, починають через місцевих передавати інформацію, що хочуть здатись в полон. Проте російські офіцери над ними погрожують розстрілами".

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Також Кузик зазначив, що російські диверсійно-розвідувальні групи розбиваються на маленькі групки та шукають слабкі місця в обороні Києва, шукають проходи.

"Російські бойовики в основному вони рухаються польовими дорогами. У великі колони вони не можуть збиратись, як тільки це роблять, їх одразу атакує наша артилерія. Наші військові працюють дуже якісно", – сказав він.

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