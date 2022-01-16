Якщо Путін хоче знати, чому сусіди прагнуть в НАТО, йому достатньо подивитися в дзеркало, - Кулеба

Про це Кулеба заявив у інтерв'ю Bild.

За його словами, протягом десятиліть Росія створювала пояс конфліктів уздовж своїх кордонів та підривала безпеку майже всіх сусідніх країн.

"Парадокс у тому, що саме дії Росії мотивують сусідні з нею країни прагнути до колективної безпеки в НАТО. Протягом десятиліть Росія створювала пояс конфліктів уздовж своїх кордонів і в тій чи іншій формі підривала безпеку майже всіх сусідніх країн. Якщо Путін хоче знати, чому сусіди прагнуть вступити в НАТО, йому достатньо подивитися в дзеркало", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що рішення про вступ в НАТО ухвалюватиме виключно сама Україна і 30 держав-членів Альянсу.

"Україна свій вибір давно зробила. Ми прагнемо вступити в НАТО. Це записано в Конституції і стратегії зовнішньополітичної діяльності. Більшість українців підтримують цей курс і підтримка продовжує зростати. НАТО - це оборонний альянс, і він не тягне жодну країну до свого складу примусово", - зазначив Кулеба.