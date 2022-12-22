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Головна війна з Росією Якщо Путін вирішить напасти на Україну з Білорусі, то Лукашенко про це дізнається з газет, - Огризко
Ексклюзив

Якщо Путін вирішить напасти на Україну з Білорусі, то Лукашенко про це дізнається з газет, - Огризко

22 грудня, 2022 четвер
21:28
війна з Росією лукашенко з путіним

Дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України Володимир Огризко зазначив, що Лукашенко вже давно не приймає політичних рішень у Білорусі

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Ми не повинні вірити жодному слову, яке говорить офіційний Мінськ. Тому, що він не відповідає за те, що говорить. Лукашенко вже давно не приймає серйозних політичних рішень. Якщо Путін вирішить, що треба атакувати Україну з території Білорусі, то Лукашенко про це дізнається з повідомлень, газет чи журналів, чи зі ЗМІ в цілому. Тобто, його ніхто питати не буде, тому його заяви нічого не значать", - підкреслив Огризко.

За словами дипломата, Лукашенко й далі буде відтягувати вторгнення білоруської армії в Україну.

"Для нас це - лише чергова підстава подумати, чи все готове, щоб дати відсіч російської агресії з території Білорусі. А для Лукашенко - це підстава подумати, що з ним буде після, якщо це станеться. Я думаю, що саме це і є визначальним в його теперішній позиції, і він не буде поспішати ставати на бік агресора в прямому вторгненні, та буде максимально відтягувати. Але, якщо це станеться, він скаже, що він тут ні до чого, коли буде йти мова про його співвідповідальність перед спеціалізованим міжнародним трибуналом", - наголосив Огризко.

  • 15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року. Нині країна-агресорка готує близько 200 тис. нових військових.
  • Вже 19 грудня Путін відвідав Мінськ, де зустрівся з Лукашенком. Також на зустріч з білоруським колегою прибував очільник міноборони РФ Сергій Шойгу.
  • З'явилась інформація від Білоруського Гаюна, що Росія почала перекидання на південь Білорусі техніки, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими ЗС РФ. Упродовж 20 грудня фіксували перевезення танків, вантажівок та особового складу збройних сил Росії з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни. Проте речник Державної прикордонної служби України наголосив на тому, що поряд з білорусько-українським кордоном не зафіксовано різкого збільшення ані військової техніки, ані особового складу російських військових.
  • Військовий і громадський діяч, генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун впевнений, що ЗСУ зможуть зупинити та розбити білоруську армію, якщо вона перетне кордон з Україною.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду з військовими і силовим блоком


 

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