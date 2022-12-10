Якщо Путіна спробує відсторонити якась із груп у кремлі, то посиплеться все, - Фейгін

Таку думку він висловив в етері програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо"

"Якщо Путіна спробує відсторонити якась з груп у кремлі, – посиплеться все. Проте такого сценарію не буде. Елітам РФ простіше закоркувати її, потрібно, щоб Путін сам передав владу. Чи можливо таке уявити? Фантастично – так. Він має сам особисто зробити нову перестановку, яку він зробив свого часу з Медведєвим. Я, правду кажучи, у тих умовах, в яких перебуває система, з урахуванням війни й неуспіхів, важко собі уявляю, що Путін на таке піде. Також я маю сумніви, що це в принципі можливо як конструкція", - пояснив Фейгін.

Політик вважає, що повалення путінського режиму в Росії буде дуже кривавою бійнею.

"На кого можуть замінити Путіна? На сина Патрушева, якого ніхто не знає, 42 роки, випускника академії ФСБ, звичайного шахрая – міністра сільського господарства? Які ще видатні риси він має? З якого дива він стане фігурою, заради якої в степах Херсонщини вмиратимуть солдати? Заради Патрушева і його сімейства? Складно таке уявити. Система, може бути в них і стабільніша, ніж білоруська. Однак, з іншого боку, і кривавіший обвал буде згідно з деякою історичною традицією й розумінням, як це все відбувалося в минулих десятиліттях у Росії. Суперечка буде між силовими відомствами та їхніми ресурсами, які вони мають", - додав він.

8 грудня, аналітики ISW зазначили, що президент РФ Володимир Путін готує населення до затяжної, виснажливої війни з Україною, яка, як і раніше, спрямована на завоювання додаткових територій.

10 грудня у Інституті вивчення війни повідомили, що президент РФ Володимир Путін прагне залишитися в образі голови держави, що усвідомлює всі російські проблеми, проте сам не несе відповідальності за їхнє вирішення

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