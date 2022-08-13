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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Якщо Росія добровільно не залишить Крим, там будуть бої, - офіцер ЗСУ з АРК

Якщо Росія добровільно не залишить Крим, там будуть бої, - офіцер ЗСУ з АРК

13 серпня, 2022 субота
22:29
війна з Росією Замок "Ластівчине гніздо" на мисі Ай-Тодор у Гаспрі (Крим, Україна)

Колишній пресофіцер Генерального штабу ЗСУ, потім офіцер Управління цивільно-військової співпраці ЗСУ Олексій Мазепа, що до російського вторгнення 16 років жив та служив Україні в Криму, поділився своїм баченням шляхів повернення тимчасово окупованого росіянами українського півострова

Розмову з ним сьогодні, 13 серпня 2022 року, оприлюднив проєкт "КримРеалії".

"Я вважаю себе кримчанином. І ми разом із сім'єю обов'язково повернемося до Криму після нашої перемоги", - каже військовий.

"Ми все одно повернемося до Криму, де на нас чекають. Тим же, хто вирішили стати колаборантами і підтримують ворога, а також воюють на його боці, можу сказати, що кожного знайде те покарання, на яке вони заслуговують", - запевнив офіцер.

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При цьому він не виключив боїв на півострові.

"Крим має бути звільнений тими засобами, які будуть нам доступні на той момент. Сьогодні військові дії фактично відбуваються на всій території України. Тому, в разі потреби, вони можуть переміститися і на територію Криму як частини України. Якщо російські окупанти не складуть зброю і не залишать територію Криму, якщо для її звільнення потрібні будуть бойові дії, то вони, на мою думку, будуть", - пояснив офіцер ЗСУ з Криму.

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Перемогою України, на думку Олексія Мазепи, буде визволення всієї України, включно із тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, а також Кримом.

Перемогою над Росією він також вважатиме повернення всіх українських військовополонених та політв'язнів, які утримуються у Росії, засудження винуватців нападу на Україну міжнародним трибуналом та "створення умов, щоб подібна агресія та війна були неможливими в майбутньому".

Свої функції, завдання та місце служби наразі Олексій Мазепа не розкриває.

  • Нагадаємо, як вважає голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, звільнення Криму відбуватиметься "у короткі терміни, без жорстоких боїв", оскільки Росія на той момент "буде на етапі свого тотального падіння".

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Крим
військові
ЗСУ
Військові новини
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