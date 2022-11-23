Якщо справа піде за найгіршим сценарієм, доведеться евакуювати частину жителів Києва, - Кличко
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що влада готується до найгіршого сценарію, за якого через пошкодження росіянами об'єктів критичної інфраструктури, доведеться евакуювати частину жителів столиці
Про це Кличко заявив у інтерв'ю Bild.
За його словами, на Київ може очікувати "найгірша зима з часів Другої світової війни".
"Треба також готуватися до найгіршого сценарію. Він можливий, якби відбулося повсюдне відключення електроенергії, а температура стала ще нижчою. Тоді частину міста доведеться евакуювати, але ми не хочемо, щоб до цього дійшло", - сказав Кличко.
Він додав. що російський диктатор Володимир Путін хоче змусити киян тікати та застосовує для цього по цивільній інфраструктурі.
"Путін хоче тероризувати людей, змушуючи їх мерзнути без світла і таким чином натиснути на президента України Володимира Зеленського", - зазначив Кличко.
Водночас він висловив переконання, що президенту РФ не вдасться досягти своєї мети.
"Моє враження: люди стануть тільки злішими, більш рішучими. Ми не помремо і не втечемо, як того хоче Путін", - наголосив Кличко.
- 6 листопада у Київській міські адміністрації заявили, що столична влада наразі не готується до повної евакуації жителів, але така ймовірність існує в разі повного блекауту.
- 21 листопада заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що виїжджати з України через відключення електроенергії не треба.
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