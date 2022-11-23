Про це Кличко заявив у інтерв'ю Bild.

За його словами, на Київ може очікувати "найгірша зима з часів Другої світової війни".

"Треба також готуватися до найгіршого сценарію. Він можливий, якби відбулося повсюдне відключення електроенергії, а температура стала ще нижчою. Тоді частину міста доведеться евакуювати, але ми не хочемо, щоб до цього дійшло", - сказав Кличко.

Він додав. що російський диктатор Володимир Путін хоче змусити киян тікати та застосовує для цього по цивільній інфраструктурі.

"Путін хоче тероризувати людей, змушуючи їх мерзнути без світла і таким чином натиснути на президента України Володимира Зеленського", - зазначив Кличко.

Водночас він висловив переконання, що президенту РФ не вдасться досягти своєї мети.

"Моє враження: люди стануть тільки злішими, більш рішучими. Ми не помремо і не втечемо, як того хоче Путін", - наголосив Кличко.

6 листопада у Київській міські адміністрації заявили, що столична влада наразі не готується до повної евакуації жителів, але така ймовірність існує в разі повного блекауту.

21 листопада заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що виїжджати з України через відключення електроенергії не треба.

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