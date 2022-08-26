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Якщо станеться аварія. Міністр охорони здоров'я розповів про готовність до ядерної катастрофи

26 серпня, 2022 п'ятниця
20:09
Здоров'я Віктор Ляшко

На обласних складах є велика кількість препарату для того, щоб вчасно його доставити, якщо станеться аварія, залежно від того, куди пошириться радіоактивний пил

Про це заявив очільник міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі всеукраїнського телемарафону. 

"Держава закупила в достатній кількості препарати, які дозволять нам захистити щитоподібну залозу, щоб радіаційний йод не мав негативного впливу, і вони будуть видані тоді, коли потрібно. Всі заклади охорони здоров'я в потенційній зоні впливу забезпечені цим препаратом, — сказав Ляшко. - На обласних складах є велика кількість препарату для того, щоб вчасно його доставити туди, куди буде потрібно, якщо станеться аварія, в залежності від того, куди пошириться радіоактивний пил. Ми до цього готові, за це переживати не потрібно, скуповувати йодовмісні препарати також не потрібно".

Керівник відомства наголосив, що йодовмісний препарат придбано саме в тому дозуванні, в якому рекомендують вчені. За словами Віктора Ляшка, на першому етапі для захисту буде достатньо однієї пігулки.

"Це все є, зроблено. Але наразі, якщо воно не роздається людям, то виключно з тієї причини, що нема потреби вживати цей препарат, або щоб люди з переляку не випили його з профілактичною метою. Бо ліки – це не цукерки, їх треба вживати тоді, коли потрібно і коли призначає лікар", – сказав міністр.

  • 26 серпня очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Росія має забезпечити безперешкодний ремонт ліній електропередачі та повне підключення Запорізької АЕС до української енергомережі.
  •  25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист.
  • 25 серпня у вечірньому відеозверненні президент Зеленський заявив, що якби не ввімкнулись генератори на ЗАЕС, ми вже були б змушені долати наслідки радіаційної аварії.

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Новини
війна з Росією
Віктор Ляшко
ядерна небезпека
Запорізька АЕС
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