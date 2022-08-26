Про це заявив очільник міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Держава закупила в достатній кількості препарати, які дозволять нам захистити щитоподібну залозу, щоб радіаційний йод не мав негативного впливу, і вони будуть видані тоді, коли потрібно. Всі заклади охорони здоров'я в потенційній зоні впливу забезпечені цим препаратом, — сказав Ляшко. - На обласних складах є велика кількість препарату для того, щоб вчасно його доставити туди, куди буде потрібно, якщо станеться аварія, в залежності від того, куди пошириться радіоактивний пил. Ми до цього готові, за це переживати не потрібно, скуповувати йодовмісні препарати також не потрібно".

Керівник відомства наголосив, що йодовмісний препарат придбано саме в тому дозуванні, в якому рекомендують вчені. За словами Віктора Ляшка, на першому етапі для захисту буде достатньо однієї пігулки.

"Це все є, зроблено. Але наразі, якщо воно не роздається людям, то виключно з тієї причини, що нема потреби вживати цей препарат, або щоб люди з переляку не випили його з профілактичною метою. Бо ліки – це не цукерки, їх треба вживати тоді, коли потрібно і коли призначає лікар", – сказав міністр.

26 серпня очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Росія має забезпечити безперешкодний ремонт ліній електропередачі та повне підключення Запорізької АЕС до української енергомережі.

25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист.

25 серпня у вечірньому відеозверненні президент Зеленський заявив, що якби не ввімкнулись генератори на ЗАЕС, ми вже були б змушені долати наслідки радіаційної аварії.

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