Про це він написав у facebook.

"У разі якщо світ обере ганебний мир, він отримає нову війну з російським Четвертим рейхом", - йдеться у повідомлення.

Секретар РНБО також порівняв Путіна з Гітлером, а сьогоднішню Росію - з Третім рейхом.

"Ніякої повної та безумовної капітуляції агресора. Залиште Третій рейх у кордонах до 1941 року з анексованими й окупованими територіями Австрії, Чехословаччини, Польщі, Франції. Запросіть Гітлера в ООН на засідання Радбезу. Легітимізуйте фашистську владу і відновіть business as usual з постачальниками Вермахту. Залиште за дужками знищені міста, геноцид, терор, катування, тисячі вбитих, серед яких – сотні безневинних дітей, зруйновані долі… і далі продовжуйте тиснути руку Путіну на різноманітних самітах, зустрічах і перемовинах", - пише Данілов.