Якщо світ піде на перемир'я з РФ, то отримає нову війну з російським Четвертим рейхом, — Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо світ обере "ганебний мир" з РФ, то отримає нову війну з російським Четвертим рейхом
Про це він написав у facebook.
"У разі якщо світ обере ганебний мир, він отримає нову війну з російським Четвертим рейхом", - йдеться у повідомлення.
Секретар РНБО також порівняв Путіна з Гітлером, а сьогоднішню Росію - з Третім рейхом.
"Ніякої повної та безумовної капітуляції агресора. Залиште Третій рейх у кордонах до 1941 року з анексованими й окупованими територіями Австрії, Чехословаччини, Польщі, Франції. Запросіть Гітлера в ООН на засідання Радбезу. Легітимізуйте фашистську владу і відновіть business as usual з постачальниками Вермахту. Залиште за дужками знищені міста, геноцид, терор, катування, тисячі вбитих, серед яких – сотні безневинних дітей, зруйновані долі… і далі продовжуйте тиснути руку Путіну на різноманітних самітах, зустрічах і перемовинах", - пише Данілов.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що український контрнаступ відбувається щодня, а інформаційний ажіотаж не на користь планам Сил оборони України.
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