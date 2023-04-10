"Не чекаємо чарівних дат, діємо спокійно": Данілов про український контрнаступ
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що український контрнаступ відбувається щодня, а інформаційний ажіотаж не на користь планам Сил оборони України
Про це він написав у twitter.
"Український контрнаступ відбувається кожного дня. Не чекаємо чарівних дат, діємо спокійно, системно і послідовно нищимо російських окупантів. Інформаційний ажіотаж не на користь планам Сил оборони України", - зазначив Данілов.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.
- Радник голови Офісу президента України Зеленського Михайло Подоляк заявив, що російські війська дізнаються першими, коли Україна піде у контрнаступ і це буде дуже скоро.
- 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
- Також 8 квітня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав мету "зливу" секретних даних про контрнаступ ЗСУ.
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