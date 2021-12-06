Якщо ти хочеш бути найкращим, то маєш зустрічатися з найкращими, - наступний суперник Ломаченка засипав українця компліментами

Про це повідомляє The Ring.



За словами Коммі, Ломаченко є одним з найкращих боксерів світу.



"Якщо ти хочеш бути найкращим, то маєш зустрічатися з найкращими, і Ломаченко – однозначно один із найкращих. Честю буде розділити з ним ринг, але як тільки прозвучить стартовий гонг, він стоятиме на шляху до моєї мрії знову стати чемпіоном світу. Це неначе бій за звання чемпіона світу, але без титулів. У нього неймовірна аматорська кар'єра, і він приніс свої навички у профі, де став чемпіоном світу у трьох вагах. Він досяг всього і є предметом гордості для боксу", - сказав Річард Коммі.

11 грудня у Нью-Йорку українець Василь Ломаченко зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.



Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі Megogo.

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