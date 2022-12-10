Про це він розповів в етері Еспресо.



"Якщо це буде затяжна війна, то найголовніше, що Україна повинна зробити зараз - це підготувати наступних людей, які відправляться на передову, особливо офіцерів - капітанів, майорів і підполковників, які є провідниками в битвах. На передовій є величезна хоробрість, але є також і нерозуміння всіх бойових відпрацювань для різних типів ведення бою, тож необхідно більше пропрацьовувати такі бойові тренування, здобуваючи необхідні навички", - пояснив полковник запасу.

Глен Грант зауважив, що українських військових навчають у Великій Британії, також навчатимуть у Польщі та Чеській Республіці. Але потрібно, щоб офіцерів навчали, як керувати бойовими навчаннями, як керувати боєм, щоб не втрачати стільки солдатів. А щоб кожного разу, коли українські війська атакують, то атаки були чистими, акуратними та неприємними для ворога, завдяки тому, що вони розуміють, що роблять.

"Тому нам потрібно перезапустити навчальні центри, щоб мати кращі офіцерські кадри, частина з яких має приїхати з передової та вчити, а інша частина має приїхати з передової й вчитися, вчитися і вчитися, щоб відтак повернутися на передову сильнішими та більш спроможними. Тому, що тільки мізки та навички України виграють цю війну, а не техніка з Америки, БТРи чи ATACMS. Перемога здобудеться на полі битви, і це мають бути люди, які знають, що вони роблять, тож ми маємо піднятися на інший рівень. Хоробрості недостатньо, коли ви воюєте з ворогом, ви маєте бути також і кмітливими", - зазначив Грант.

Раніше британський військовий експерт та полковник запасу Глен Грант зазначив, що Росію треба "поставити на задні лапи", щоб їхній центр ваги змістився назад

Також полковник британської армії у відставціт Глен Грант вважає, що Росія готується до тотальної війни

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