Якщо УЄФА проведе фінал Ліги чемпіонів у Петербурзі, це винагородить агресивні дії путінської Росії, - мер Лондона
Мер Лондона Садік Хан запевнив, що місто готове прийняти фінал Ліги чемпіонів, якщо його перенесуть із Санкт-Петербурга через російську агресію
Про це повідомляє Evening Standard.
"Лондон готовий прийняти фінал Ліги чемпіонів. Проведення фіналу Ліги чемпіонів – це привілей. Якщо УЄФА проведе фінал у Петербурзі, це винагородить агресивні дії путінської Росії", – сказав мер Лондона Садік Хан.
Нагадаємо, торішній фінал ЛЧ між "Челсі" та "Манчестер Сіті" (1:0) було перенесено зі Стамбула (Туреччина) в Порту (Португалія) лише за три тижні до проведення матчу, після того, як місто було внесене Великою Британією до "червоного" списку країн за розповсюдженням COVID-19, що унеможливило потрапляння англійських вболівальників на гру.
- 22 лютого в УЄФА заявили, що поки не мають планів про перенесення фіналу Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга через російську агресію проти України.
- Після цього прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що футбольні турніри не проводитимуться в Росії через її агресію проти України.
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