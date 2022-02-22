Якщо УЄФА проведе фінал Ліги чемпіонів у Петербурзі, це винагородить агресивні дії путінської Росії, - мер Лондона

Про це повідомляє Evening Standard.



"Лондон готовий прийняти фінал Ліги чемпіонів. Проведення фіналу Ліги чемпіонів – це привілей. Якщо УЄФА проведе фінал у Петербурзі, це винагородить агресивні дії путінської Росії", – сказав мер Лондона Садік Хан.

Нагадаємо, торішній фінал ЛЧ між "Челсі" та "Манчестер Сіті" (1:0) було перенесено зі Стамбула (Туреччина) в Порту (Португалія) лише за три тижні до проведення матчу, після того, як місто було внесене Великою Британією до "червоного" списку країн за розповсюдженням COVID-19, що унеможливило потрапляння англійських вболівальників на гру.