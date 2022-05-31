Якщо Угорщина не назве терміни відмови від російської нафти, ЄС планує ввести мито на неї, - FT
Єврокомісія може запропонувати запровадження мита на російську нафту, якщо члени ЄС не зможуть домовитися про терміни припинення поставок через трубопроводи, які не потрапили під ембарго
Про це пише Financial Times.
Виключення з заборони, яке вигідне Угорщині та іншим державам, що не мають виходу до моря, не було пов'язано з часовими рамками, що викликає питання про те, чи може Будапешт продовжувати використовувати російську нафту стільки, скільки він забажає.
Російська нафта, що транспортується трубопроводом "Дружба", який обслуговує Угорщину, Словаччину і Чехію, коштує приблизно на 20% дешевше, ніж альтернативи, які змушені використовувати інші країни.
Високопоставлений представник Єврокомісії заявив, що якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в не встановить крайній термін, то ЄС може спробувати запропонувати ввести мито на нафту.
Введення мита на російську нафту вимагатиме більшості голосів серед 27 держав-членів, тому Орбан не зможе накласти вето на цей крок.
"Кращий варіант - заборона на імпорт. Але мито - це "альтернативна можливість, яку ми можемо розглянути", - сказав чиновник.
Він додав, що переговори про можливі мита можуть бути розпочаті, якщо виникне відчуття, що Угорщина намагається виграти час.
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