Якщо Угорщина не назве терміни відмови від російської нафти, ЄС планує ввести мито на неї, - FT

Про це пише Financial Times.

Виключення з заборони, яке вигідне Угорщині та іншим державам, що не мають виходу до моря, не було пов'язано з часовими рамками, що викликає питання про те, чи може Будапешт продовжувати використовувати російську нафту стільки, скільки він забажає.

Російська нафта, що транспортується трубопроводом "Дружба", який обслуговує Угорщину, Словаччину і Чехію, коштує приблизно на 20% дешевше, ніж альтернативи, які змушені використовувати інші країни.

Високопоставлений представник Єврокомісії заявив, що якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в не встановить крайній термін, то ЄС може спробувати запропонувати ввести мито на нафту.

Введення мита на російську нафту вимагатиме більшості голосів серед 27 держав-членів, тому Орбан не зможе накласти вето на цей крок.

"Кращий варіант - заборона на імпорт. Але мито - це "альтернативна можливість, яку ми можемо розглянути", - сказав чиновник.

Він додав, що переговори про можливі мита можуть бути розпочаті, якщо виникне відчуття, що Угорщина намагається виграти час.