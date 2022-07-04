Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Поки, тільки українські збройні сили тримають лінію фронту і наші громадяни вмирають. Якщо Україна не зможе втримати російські війська і російську навалу, я переконана на 100%, Путін піде далі. Це був його перший план. "План А" - захопити Україну протягом 48 годин, а далі рухатись далі. Литві вже погрожували наслідками", - зауважила Клименко.

Також нардепка додала, що партнери повинні надати Україні необхідну важку зброю для контрнаступу.

"Єдиний вихід - це надання Україні важкої зброї, щоб ЗСУ втримали й відкинули російські збройні сили на територію Росії. Ніякого іншого розв'язання цього питання немає. Якщо європейські партнери хочуть, щоб українці зупинили росіян, щоб ця орда не повзла на Європу - вони повинні надати всю необхідну важку зброю для контрнаступу та відкидання цієї "орди" на їх "ординську" територію. У нас немає зброї ні для сухопутних, ні для повітряних, ні для морських сил, щоб відкинути їх", - наголосила Клименко.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb