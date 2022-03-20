Якщо ви забули чи втратили документи під час евакуації: єДокумент у застосунку "Дія" працює навіть без Інтернету, - фахівець Мінцифри
Керівник із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік розповів, як діяти громадянам України, якщо вони забули чи втратили документи під час евакуації
Фахівець зробив це в етері Еспресо.TV.
"Якщо ви раптом забули документи вдома, чи втратили їх під час евакуації, Дія не займається відновленням. Натомість документи доступні в "Дії". Який зараз алгоритм? Не треба панікувати й непокоїтися. Якщо ви є користувачем "Дії", у вас там доступні паспорти й водійські документи", - зазначив Банік.
Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі додав, що для громадян, які не мають біометричного закордонного паспорта чи ID-карти, всім користувачам доступний єДокумент.
"єДокумент - окремий тип документу, який формується за допомогою даних під час авторизації за допомогою Банк-ID, або NFC чипа - тобто даних, які містяться в паспорті. Ми формуємо єДокумент, який працює незалежно від доступу до мережі Інтернет. І багато людей користується порталом Дія при виїзді за кордон", - наголосив Мстислав Банік.
- Нагадаємо, 11 березня очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що у застосунку "Дія" на період воєнного часу додали тимчасовий цифровий документ, який міститиме паспортні дані й РНОКПП.
- У застосунку "Дія" понад 160 тис. українців пожертвували 150 млн грн до фонду допомоги армії "Повернись живим".
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