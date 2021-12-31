"Якщо Захід похитнеться та обере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе", - Кулеба

Про це Кулеба написав у Twitter.



"Ми здатні захищатися. Якщо Захід похитнеться та обере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе, своє право на існування і власне майбутнє", - написав очільник МЗС.



Кулеба підкреслив, що пропри те, що Україна не є членом НАТО, вона може захистити себе, адже уже маже вісім тримає оборону та протистоїть російській агресії.



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