"Якщо Захід похитнеться та обере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе", - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав, що країна майже вісім років захищається від російської агресії і продовжуватиме це робити, хоч і не є членом НАТО
Про це Кулеба написав у Twitter.
"Ми здатні захищатися. Якщо Захід похитнеться та обере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе, своє право на існування і власне майбутнє", - написав очільник МЗС.
Кулеба підкреслив, що пропри те, що Україна не є членом НАТО, вона може захистити себе, адже уже маже вісім тримає оборону та протистоїть російській агресії.
- Нагадаємо, присвячене ситуації навколо України засідання Ради НАТО-Росія може відбутися 12 січня 2022 року.
- 30 грудня Байден провів телефонну розмову з Путіним. США закликали до деескалації на Донбасі й пригрозили наслідками.
- Блінкен та Столтенберг обговорили деескалацію на Донбасі та закликали РФ до переговорів.
- У Білому домі повідомили, що Байден 2 січня зателефонує Зеленському.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 30.53Продаж 31.11
- Актуальне
- Важливе