"Ялинка для Героїв": у Києві вшанують пам'ять Небесної сотні та полеглих захисників

Про це повідомила пресслужба Музею Революції Гідності.

"Біля тимчасового меморіалу на алеї Героїв Небесної Сотні їхні рідні, друзі полеглих захисників України, школярі й небайдужі містяни прикрашатимуть ялинку патріотичними ангеликами та власноруч зробленими іграшками", - йдеться у повідомленні.

Мета заходу – згадати тих, хто віддав своє життя у боротьбі за свободу. Водночас школярі зможуть більше дізнатися про новітніх українських героїв, зазначили у пресслужбі музею. На спомин про полеглих пролунає Дзвін Гідності.

"Під час акції вихованці Національної скаутської організації "Пласт" передадуть Вифлеємський вогонь миру служителям храму на алеї Героїв Небесної сотні. Вже понад 35 років перед Різдвом скаути різних країн розносять вогонь усіма континентами, тож отримати вогник добра ви зможете під час заходу (якщо хочете отримати Вифлеємський вогонь миру, просимо мати при собі свічку або лампадку)", - повідомили у пресслужбі.

Долучитися до заходу закликають усіх охочих.

Місце проведення – Екуменічний храм Архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ на алеї Героїв Небесної сотні, 4. Початок – о 15:00. У разі оголошення повітряної тривоги учасники акції зможуть пройти до найближчого укриття – станції метро Майдан Незалежності.