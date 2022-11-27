Янушевич розповів, скільки херсонців мають світло
Станом на вечір 27 листопада 17% житлового сектору Херсона має енергопостачання,світло з'явилося в п'яти районах міста
Про це інформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграм.
"На цю годину у Херсоні електропостачання відновлено для 17% побутових споживачів", - пише голова ОВА.
Відомо, що частково відновили електропостачання в п'яти районах міста:
- Таврійський мікрорайон;
- Північний мікрорайон;
- Шуменський мікрорайон;
- мікрорайон Житлоселище;
- домівки в районі залізничного вокзалу.
"Якщо у ваших домівках ще немає світла, воно з’явиться найближчими днями. Наші енергетики продовжують над цим працювати", - наголошує Янушевич.
- Нагадаємо, 25 листопада за добу на Херсонщині внаслідок обстрілів військами РФ загинуло двоє мирних жителів, десять зазнали поранень. Усього окупанти гатили по регіону 39 разів.
- Сергій Нікітенко, журналіст із Херсона, зауважив, що через постійні ворожі обстріли Херсона та правобережжя Херсонщини, владі треба серйозніше підходити до евакуації людей.
- Станом на суботу, 26 листопада, у Херсоні почали підключати до електроенергії побутових споживачів: 5% містян мали електроенергію.
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