Янушевич розповів, скільки херсонців мають світло

Про це інформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграм.

"На цю годину у Херсоні електропостачання відновлено для 17% побутових споживачів", - пише голова ОВА.

Відомо, що частково відновили електропостачання в п'яти районах міста:

Таврійський мікрорайон;

Північний мікрорайон;

Шуменський мікрорайон;

мікрорайон Житлоселище;

домівки в районі залізничного вокзалу.

"Якщо у ваших домівках ще немає світла, воно з’явиться найближчими днями. Наші енергетики продовжують над цим працювати", - наголошує Янушевич.

Нагадаємо, 25 листопада за добу на Херсонщині внаслідок обстрілів військами РФ загинуло двоє мирних жителів, десять зазнали поранень. Усього окупанти гатили по регіону 39 разів.

Сергій Нікітенко, журналіст із Херсона, зауважив, що через постійні ворожі обстріли Херсона та правобережжя Херсонщини, владі треба серйозніше підходити до евакуації людей.

Станом на суботу, 26 листопада, у Херсоні почали підключати до електроенергії побутових споживачів: 5% містян мали електроенергію.

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