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Янушевич розповів, скільки херсонців мають світло

27 листопада, 2022 неділя
19:29
Суспільство Звільнений Херсон

Станом на вечір 27 листопада 17% житлового сектору Херсона має енергопостачання,світло з'явилося в п'яти районах міста

Про це інформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграм.

"На цю годину у Херсоні електропостачання відновлено для 17% побутових споживачів", - пише голова ОВА. 

Відомо, що частково відновили електропостачання в п'яти районах міста:

  • Таврійський мікрорайон;
  • Північний мікрорайон;
  • Шуменський мікрорайон;
  • мікрорайон Житлоселище;
  • домівки в районі залізничного вокзалу. 

"Якщо у ваших домівках ще немає світла, воно з’явиться найближчими днями. Наші енергетики продовжують над цим працювати", - наголошує Янушевич.

  • Нагадаємо, 25 листопада за добу на Херсонщині внаслідок обстрілів військами РФ загинуло двоє мирних жителів, десять зазнали поранень. Усього окупанти гатили по регіону 39 разів.
  • Сергій Нікітенко, журналіст із Херсона, зауважив, що через постійні ворожі обстріли Херсона та правобережжя Херсонщини, владі треба серйозніше підходити до евакуації людей.
  • Станом на суботу, 26 листопада, у Херсоні почали підключати до електроенергії побутових споживачів: 5% містян мали електроенергію.

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