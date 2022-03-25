Японія планує заборонити експорт розкішних автомобілів до Росії, - Kyodo
Японія планує заборонити експорт розкішних автомобілів до РФ в рамках санкцій проти Москви через її вторгнення в Україну
Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на джерело в уряді.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив на зустрічі G7, що ще більше російських фізичних та юридичних осіб буде додано до санкційного списку, а експорт предметів розкоші буде заборонений.
За словами джерела, експорт розкішних автомобілів до Росії може бути заборонений вже наступного тижня.
- Нагадаємо, раніше Японія запровадила санкції проти 15 російських посадовців і 9 організацій. Пізніше до списку було додано ще 25 росіян і 81 російська компанія.
- Президент України Володимир Зеленський виступив перед японським парламентом та закликав Токіо запровадити ембарго на торгівлю з Росією.
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