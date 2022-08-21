Японія розглядає можливість розміщення ракет великої дальності для протидії Китаю - ЗМІ

Про це повідомили в Reuters.

Зазначається, що ракети, які Японія планує розмістити для можливої протидії Китаю, будуть модифікованими для розширення дальності дії зі 100 км (62 милі) до 1000 км.

Зброя, запущена з кораблів або літаків, буде розміщена в основному навколо південних островів Нансей і здатна досягти прибережних районів Північної Кореї та Китаю.

Відомо, що Японія останніми роками збільшила свої військові витрати та взяла більш наполегливу стратегію. Але вона утримується від розгортання ракет великої дальності, включаючи обмеження на зброю, яка може вражати цілі на чужій території.

Ймовірно, до такого рішення Японія вдалась внаслідок регіональної напруженості, що посилилася цього місяця після візиту Ненсі Пелосі, спікерки Палати представників Конгресу США, до Тайваню.

2 серпня спікер палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.

5 серпня КНР повідомила про згортання співпраці зі США через візит на Тайваню Ненсі Пелосі.

З 4 по 7 серпня Китай проводив військові навчання навколо Тайваню. Пекін запустив ракети поблизу Тайваню та у виключну економічну зону Японії.

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