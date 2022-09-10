Японія та США проведуть перемовини з питань безпеки у Східній Азії
Японія та США працюють над організацією саміту між прем'єр-міністром Фуміо Кісідою та президентом Джо Байденом у Нью-Йорку для обговорення питань безпеки у Східній Азії
Про це повідомляє Kyodo News.
Зазначається, що президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда планують провести саміт 20 вересня в кулуарах засідання Генеральної Асамблеї ООН.
Лідери США та Японії зокрема обговорять зростання тиску Китаю на Тайвань, загрози ядерних випробувань Північної Кореї та вторгнення Росії в Україну.
Кісіда також, ймовірно, також обговорить з Вашингтоном можливість проведення зустрічі G7 наступного року в Хіросімі.
У виданні додають, що зустріч може бути зведена до коротких переговорів, оскільки Байден уже дав зрозуміти, що поїде до Лондона, щоб відвідати державні похорони королеви Єлизавети II.
- 2 серпня спікер палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". На це Китай розпочав військові навчання навколо острова. Спікерка палати представників конгресу США провела символічні зустрічі з керівництвом острівної держави, отримала орден та відвідала музей, що висвітлює боротьбу Тайваню з Китаєм.
- 5 серпня Пекін заявив, що накладе санкції на спікерку палати представників США Ненсі Пелосі. Згодом влада КНР повідомила і про згортання співробітництва зі США. Після цього Білий дім викликав посла Китаю, аби засудити ескалацію погроз Пекіна та підтвердити, що Сполучені Штати не бажають кризи в Тайвані.
- 10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін розпочне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність.
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