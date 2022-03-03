Японія заморозила активи низки російських банків

Про це заявив міністр фінансів Японії Шунічі Судзукі, передає Reuters.



Уряд не називає банки, проти яких запроваджують санкції, проте Kyodo News пише, що це ВТБ Банк, Банк "Открытие", Совкомбанк і Новикомбанк. За даними видання, Японія вважає ці установи тісно пов'язаними з урядом Росії.



Раніше уряд Японії ухвалив заморозити активи російських державних Промсвязьбанка та Экономбанка, а також Центрального банку країни.