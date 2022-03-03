Японія заморозила активи низки російських банків
Японія заморозить активи ще 4 російських банків, таким чином кількість фінустанов РФ під японськими санкціями зросте до 7
Про це заявив міністр фінансів Японії Шунічі Судзукі, передає Reuters.
Уряд не називає банки, проти яких запроваджують санкції, проте Kyodo News пише, що це ВТБ Банк, Банк "Открытие", Совкомбанк і Новикомбанк. За даними видання, Японія вважає ці установи тісно пов'язаними з урядом Росії.
Раніше уряд Японії ухвалив заморозити активи російських державних Промсвязьбанка та Экономбанка, а також Центрального банку країни.
- Нагадаємо, Японія звинуватила РФ у окупації Південних Курил і порушенні міжнародного права та запровадила санкції проти російського диктатора Володимира Путіна і його оточення.
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