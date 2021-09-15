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Головна Спорт Яремчук поділився враженнями від гри за "Бенфіку" проти рідного клубу в ЛЧ

Яремчук поділився враженнями від гри за "Бенфіку" проти рідного клубу в ЛЧ

15 вересня, 2021 середа
09:09
Спорт Роман Яремчук (у червоній формі) та Ілля Забарний

Український форвард португальської "Бенфіки" Роман Яремчук заявив, що йому було складно грати проти свого колишнього клубу - "Динамо" - у Лізі чемпіонів

Про це він заявив після нульової нічиєї з киянами в етері MEGOGO Футбол 1.  

За словами Яремчука, грати проти колишніх одноклубників у Лізі чемпіонів йому було непросто. 

"Тому що всіх хлопців знаю, як вони готуються. Знаю сильні сторони "Динамо". Звичайно, дуже непросто в першу чергу ментально підходити до таких матчів. Ми не перемогли. В кінці могли навіть програти. Звичайно, я незадоволений. Але одне очко на виїзді - теж непогано", - сказав Яремчук. 

Він додав, що поки не показує у португальському клубі свого найвищого рівня, який демонстрував у бельгійському "Генті". 

"Я не адаптувався ще. Навіть не показую 50% від того, що показував у "Генті". Забиваю, це так, але є багато різних речей, які дуже складні. Але я в процесі, це нормально", - зазначив Яремчук, який у 2012 - 2017 роках був гравцем "Динамо". 

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футбол
Динамо
Ліга чемпіонів
Роман Яремчук
Бенфіка
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