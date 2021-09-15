Яремчук поділився враженнями від гри за "Бенфіку" проти рідного клубу в ЛЧ

Про це він заявив після нульової нічиєї з киянами в етері MEGOGO Футбол 1.

За словами Яремчука, грати проти колишніх одноклубників у Лізі чемпіонів йому було непросто.

"Тому що всіх хлопців знаю, як вони готуються. Знаю сильні сторони "Динамо". Звичайно, дуже непросто в першу чергу ментально підходити до таких матчів. Ми не перемогли. В кінці могли навіть програти. Звичайно, я незадоволений. Але одне очко на виїзді - теж непогано", - сказав Яремчук.

Він додав, що поки не показує у португальському клубі свого найвищого рівня, який демонстрував у бельгійському "Генті".

"Я не адаптувався ще. Навіть не показую 50% від того, що показував у "Генті". Забиваю, це так, але є багато різних речей, які дуже складні. Але я в процесі, це нормально", - зазначив Яремчук, який у 2012 - 2017 роках був гравцем "Динамо".

Нагадаємо, у вівторок, 14 вересня, у Києві у 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" зіграло внічию з португальською "Бенфікою".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу висловив жаль, що арбітр не зарахував гол Миколи Шапаренка у ворота "Бенфіки" у матчі Ліги чемпіонів.

Головний тренер "Бенфіки" Жорже Жезус заявив, що київське "Динамо" переважає московський "Спартак" за тактичною підготовкою.

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