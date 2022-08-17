Про це повідомляє видання "Український футбол".

"Розкажу краще цікаву історію, як я його брав у "Динамо". Він тоді грав у "Десні", а я приїхав на перегляд. У підсумку довелося його ховати на базі, щоб він не потрапив у московський "Спартак". Я спостерігав за його грою і відразу після матчу зателефонував Ігорю Суркісу, кажу: "треба брати хлопця". Він погодився. А мені потім кажуть: "Там на трибунах сидять люди із Москви, вони хочуть Ярмоленка забрати у "Спартак". Після гри команда поїхала, а я залишив Ярмоленка на базі, щоб спартаківці його не знайшли", - розповів екстренер "Динамо" Йожеф Сабо.

Цього літа 32-річний Ярмоленко перейшов до арабського "Аль-Айну" з англійського "Вест Гему", за який грав з 2018 до 2022 року.

У 2007 - 2017 роках українець був гравцем київського "Динамо", а у сезоні 2017/18 - дортмундської "Борусії" з Німеччини.

22 березня Йожеф Сабо заявив, що у 82 роки готовий захищати Україну зі зброєю в руках.

3 липня Андрій Ярмоленко перейшов з "Вест Гема" до "Аль-Айна".

19 липня Ярмоленко заявив, що відхилив пропозицію київського "Динамо" через війну в Україні.

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