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Ярмоленка довелося ховати на базі в Чернігові, щоб його не забрали в "Спартак", - екстренер "Динамо" Сабо

17 серпня, 2022 середа
18:12
Спорт Андрій Ярмоленко

Колишній тренер "Динамо" Йожеф Сабо розповів, що Андрій Ярмоленко міг опинитися у московському "Спартаку", коли переходив з "Десни" у київський клуб

Про це повідомляє видання "Український футбол".

"Розкажу краще цікаву історію, як я його брав у "Динамо". Він тоді грав у "Десні", а я приїхав на перегляд. У підсумку довелося його ховати на базі, щоб він не потрапив у московський "Спартак". Я спостерігав за його грою і відразу після матчу зателефонував Ігорю Суркісу, кажу: "треба брати хлопця". Він погодився. А мені потім кажуть: "Там на трибунах сидять люди із Москви, вони хочуть Ярмоленка забрати у "Спартак". Після гри команда поїхала, а я залишив Ярмоленка на базі, щоб спартаківці його не знайшли", - розповів екстренер "Динамо" Йожеф Сабо.

Цього літа 32-річний Ярмоленко перейшов до арабського "Аль-Айну" з англійського "Вест Гему", за який грав з 2018 до 2022 року.

У 2007 - 2017 роках українець був гравцем київського "Динамо", а у сезоні 2017/18 - дортмундської "Борусії" з Німеччини.

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Україна
Росія
футбол
Динамо
Чернігів
Андрій Ярмоленко
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