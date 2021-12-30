Ясько: Саакашвілі силоміць вивезли з лікарні до в'язниці

Про це написала нардепка від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.



"Міхеїла Саакашвілі о 2 ночі по грузинському часу силою викрали з госпіталя Горі. Насильно повалили і в наручниках вивезли до в’язниці в Руставі", - повідомила вона.



Єлизавета Ясько додала, що невідомо, чи у свідомому стані перебуває експрезидент Грузії.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

8 листопада Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.

18 листопада лікарка, яка оглядала Саакашвілі, повідомила, що він втратив свідомість у тюремній лікарні після зустрічі з адвокатами.

20 листопада Саакашвілі припинив голодування.

27 грудня після завершення лікування у військовому шпиталі, Саакашвілі не підкорився вимогам працівників пенітенціарної служби про переведення до Руставської в'язниці. На емоційному фоні у нього виникли перепади тиску.

У МЗС України заявили що стан здоров'я Саакашвілі не дозволяє переводити його з лікарні до в'язниці.

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