Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Ясько: Саакашвілі силоміць вивезли з лікарні до в'язниці

Ясько: Саакашвілі силоміць вивезли з лікарні до в'язниці

30 грудня, 2021 четвер
08:31
Суспільство Міхеїл Саакашвілі

У ніч на 30 грудня експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі перевезли з лікарні в Горі до в'язниці в Руставі

Про це написала нардепка від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

"Міхеїла Саакашвілі о 2 ночі по грузинському часу силою викрали з госпіталя Горі. Насильно повалили і в наручниках вивезли до в’язниці в Руставі", - повідомила вона.

Єлизавета Ясько додала, що невідомо, чи у свідомому стані перебуває експрезидент Грузії.

  • Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
  • 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
  • 8 листопада Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
  • 18 листопада лікарка, яка оглядала Саакашвілі, повідомила, що він втратив свідомість у тюремній лікарні після зустрічі з адвокатами.
  • 20 листопада Саакашвілі припинив голодування.
  • 27 грудня після завершення лікування у військовому шпиталі, Саакашвілі не підкорився вимогам працівників пенітенціарної служби про переведення до Руставської в'язниці. На емоційному фоні у нього виникли перепади тиску.
  • У МЗС України заявили що стан здоров'я Саакашвілі не дозволяє переводити його з лікарні до в'язниці.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Грузія
Здоров'я
в'язниця
Єлизавета Ясько
Міхеїл Саакашвілі
Читайте також:
росія танк
28 грудня, 2021 вiвторок
Росіяни відправляють на Донбас снайперів, зв'язківців і артилеристів та завозять бойову техніку, - розвідка
Євген Хитров
28 грудня, 2021 вiвторок
Український чемпіон світу з боксу оголосив про завершення кар'єри
Кушнірук
28 грудня, 2021 вiвторок
Коломойський вже має певні домовленості з РФ на випадок її вторгнення до України, - економіст
Київ
-5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.09
    Купівля 27.09
    Продаж 27.33
  • EUR
    Купівля 30.53
    Продаж 30.95
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
30 грудня
11:27
забруднення повітря
Забруднення повітря на Сумщині: прокуратура домоглася стягнення з підприємства 4 млн грн
11:11
Паулу Соуза (в центрі)
Збірна Польщі перед матчем плей-офф ЧС проти Росії залишилася без тренера
11:10
Віцеканцлер Німеччини Хабек не виключає повної зупинки "Північного потоку-2" через ескалацію на Сході України
10:59
Микола Княжицький
Глузують із українців за участі росіян, які підтримали війну: Княжицький про показ "Сватів" у РФ і на 1+1 під Новий рік
10:53
Пожежа у лікарні
Пожежа в лікарні Косова: одна з постраждалих померла
10:46
Китай успішно вивів на орбіту експериментальний супутник зв'язку
10:40
Марлос
Стало відомо, де екслідер "Шахтаря" Марлос продовжить кар'єру
10:33
Україна заборонила імпорт з Росії кількох дитячих книг через пропаганду
10:19
PR
Блиск - для вечірки, червона помада - для виступу: які є правила стильного макіяжу
10:10
коронавірус
У Парижі через спалах COVID-19 повернули обов'язкове носіння масок на вулицях
10:10
Сауль Альварес
Оголошено ім'я найкращого боксера світу 2021 року
10:05
В Україні щеплення від коронавірусу отримали 14 671 169 людей
09:48
туризм
Чорногорія змінила правила в'їзду для громадян України: від 2 січня тільки негативного COVID-тесту недостатньо
09:35
Олександр Усик (праворуч) та Ентоні Джошуа
The Ring назвав бій українського боксера головною подією 2021 року
09:31
Українські полярники отримали Вифлеємський вогонь миру й відправлять його на станцію "Академік Вернадський"
09:15
ДСНС попередила про погіршення погоди по всій Україні та сніголавинну небезпеку у Карпатах
09:13
Володимир Зеленський
Зеленський вручив орден "Золота зірка" сім'ям загиблих військових, яким посмертно присвоїли звання Героя України
09:04
Оновлено
свічка
90% опіків тіла. Померла медпрацівниця Косівської лікарні, де стався вибух
09:01
Василь Ломаченко
Ломаченко висунув промоутеру категоричну вимогу щодо наступного бою
08:46
потяги
Укрзалізниця запустила перший двоповерховий електропоїзд
08:38
Коронавірус в Україні
В Україні минулої доби зареєстровано ​​​​​​5930 нових випадків COVID-19, померли 278 людей
08:17
Хокей, молодіжний чемпіонат світу-2022, Канада - Чехія
Чемпіонат світу з хокею скасували у розпал турніру
08:17
коронавірус
Волинська й Запорізька області перейшли з "червоної" зони карантину до "жовтої"
08:00
Ексклюзив
Андрій Ярмоленко
Футболки з Кримом, провал у єврокубках і вихід України у чвертьфінал Євро: топ-10 подій 2021 року у футболі
07:48
хабар, гроші, валюта
Курс НБУ: долар продовжив дешевшати
07:24
Операція об'єднаних сил
Росіяни в зоні ООС поранили українського військового
07:00
Ексклюзив
Вбивство онлайн, "Секс і місто" 20 років по тому та продовження "Відьмака". 10 серіалів 2021 року, вартих уваги
2021, середа
29 грудня
23:04
Самуель Умтіті
Клуб АПЛ несподівано вирішив переплатити за непотрібного футболіста "Барселони"
22:50
Укрексімбанк
Учасник нападу на "Схеми" в Укрексімбанку Тельбізов зустрівся з журналістами, Марченко звільнив радників, які прийшли на цю зустріч
22:46
Зеленський і Байден
Байден і Зеленський незабаром проведуть телефонну розмову, - Білий дім
22:45
ДБР
Конкурс на очільника ДБР: комісія в екстреному порядку призначила співбесіду кандидатам, - активіст
22:43
Артем Довбик
"Довбик – нападник практично без недоліків", - капітан "Ворскли" засипав найкращого гравця УПЛ компліментами
22:28
щеплення від COVID
У США планують дозволити третє щеплення від COVID-19 для підлітків
22:22
Євген Коноплянка
У "Шахтарі" задумались над майбутнім Коноплянки, вирішуватимуть в січні
22:03
Анатолій Тимощук
Для Тимощука дорога в Україну закрита, - тенісист Стаховський
22:02
Ексклюзив
Рік Тигра
Костянтин Москалець: Рік Тигра і що з цим робити
21:55
Заступник міністра освіти звільнився
Скандальну сукню помічниці ексзаступника міністра освіти Тишкун продали на аукціоні за $1 тис.
21:52
Ексклюзив
Андрій Смолій
Влада Зеленського може вести Україну шляхом РФ чи Білорусі, - політолог про обшуки у партії "ЄС" та підозру Порошенку
21:43
Кіліан Мбаппе
Я дійсно щасливий, - найдорожчий футболіст світу зробив остаточну заяву стосовно свого майбутнього
21:11
Джон Гербст
США варто надати Україні летальну зброю, - експосол Гербст
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV