Яструби Кремля у почесній нічиїй вже готові піти на лінію 24 лютого, - Піонтковський
Знаковий політолог з Вашингтона Андрій Піонтковський зазначив, що ще вчора у Кремлі говорили, що припинення вогню по лінії сьогоднішнього зіткнення, а тепер розмахують Мінським протоколом, пропонуючи почесну нічию з відходом на лінії 24 лютого
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Політолог підкреслив слабкість Москви та Путіна, аналізуючи статтю кремлівської пропаганди про Мінський протокол, яка була днями опублікована у RIA-новости.
"Я не бачив особисто повністю протокол, на якому підпис Арахамії. Я розумію, що цей протокол був підготовлений делегаціями в Мінську як база до обговорення. На тій зустрічі були міністри закордонних справ, бачились Кулеба і Лавров. Наскільки я собі це уявляю, тоді сторони робили припущення. І ось, що показово, українська сторона основною вимогою ставила відведення російських військ на лінію 24 лютого. А російська сторона готова була про це говорити, але її вимоги полягали у максимальному обмеженні українського суверенітету, нейтральному статусі, ніколи в НАТО, фактично повне підпорядкування Української держави. Чому Путін сьогодні про це згадав? Так от, дуже цікава тональність цієї статті. Вона ж наче б викриває московських яструбів, яким не дали домовитись по тому проєкту. Так от, пафос статті у тому, що треба було тоді погодитися на кордони 24 лютого. Це крик оточення Путіна про так звану почесну нічию. І я думаю, що дуже показово, судячи з того, як вони високо оцінюють та махають цим договором, у почесній нічиїй вони вже готові піти на лінію 24 лютого", - сказав політолог.
Андрій Піонтковський зауважив, що зараз інший час і зовсім інші перспективи в України; стратегічна ініціатива перехоплена, Захід наважився нарешті на тверду й довготривалу підтримку України.
"Тому Україна вже на це не погодиться, але нам цікаво і дуже важливо показати, до якої міри Путін загнаний у кут, що зараз він випустив цю статтю, аби довести патріотичній громадськості, що от ми тоді втратили хорошу можливість, тому погодимось зараз на почесну нічию, бо буде гірше. Ось у чому пафос цієї статті. Тому це дуже сильний сигнал про слабкість Москви, особисто Путіна, його відчайдушне намагання за будь-яких умов. Ще ж вчора у Кремлі говорили, що припинення вогню по лінії сьогоднішнього зіткнення, а розмахування цим документом означає, що його пропозиція нова, тобто давайте почесну нічию з відходом на лінії 24 лютого, тільки залиште нам Крим та колишнє "ОРДЛО" і ми закінчуємо війну", - прокоментував Піонтковський.
- 27 травня МЗС Росії назвало умовами припинення війни відмову України від вступу до ЄС та НАТО, визнання "територіальних реалій" та надання російській мові статусу державної.
- Інститут вивчення війни зазначив, що Кремль вдає зацікавленість у мирних переговорах, аби перешкодити західній допомозі Україні
- 18 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має сама визначати умови для справедливого завершення війни, а також застеріг від поспішних мирних переговорів між Україною та РФ
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.61
Купівля 36.61Продаж 37.38
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе