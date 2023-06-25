Яструби Кремля у почесній нічиїй вже готові піти на лінію 24 лютого, - Піонтковський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Політолог підкреслив слабкість Москви та Путіна, аналізуючи статтю кремлівської пропаганди про Мінський протокол, яка була днями опублікована у RIA-новости.

"Я не бачив особисто повністю протокол, на якому підпис Арахамії. Я розумію, що цей протокол був підготовлений делегаціями в Мінську як база до обговорення. На тій зустрічі були міністри закордонних справ, бачились Кулеба і Лавров. Наскільки я собі це уявляю, тоді сторони робили припущення. І ось, що показово, українська сторона основною вимогою ставила відведення російських військ на лінію 24 лютого. А російська сторона готова була про це говорити, але її вимоги полягали у максимальному обмеженні українського суверенітету, нейтральному статусі, ніколи в НАТО, фактично повне підпорядкування Української держави. Чому Путін сьогодні про це згадав? Так от, дуже цікава тональність цієї статті. Вона ж наче б викриває московських яструбів, яким не дали домовитись по тому проєкту. Так от, пафос статті у тому, що треба було тоді погодитися на кордони 24 лютого. Це крик оточення Путіна про так звану почесну нічию. І я думаю, що дуже показово, судячи з того, як вони високо оцінюють та махають цим договором, у почесній нічиїй вони вже готові піти на лінію 24 лютого", - сказав політолог.

Андрій Піонтковський зауважив, що зараз інший час і зовсім інші перспективи в України; стратегічна ініціатива перехоплена, Захід наважився нарешті на тверду й довготривалу підтримку України.

"Тому Україна вже на це не погодиться, але нам цікаво і дуже важливо показати, до якої міри Путін загнаний у кут, що зараз він випустив цю статтю, аби довести патріотичній громадськості, що от ми тоді втратили хорошу можливість, тому погодимось зараз на почесну нічию, бо буде гірше. Ось у чому пафос цієї статті. Тому це дуже сильний сигнал про слабкість Москви, особисто Путіна, його відчайдушне намагання за будь-яких умов. Ще ж вчора у Кремлі говорили, що припинення вогню по лінії сьогоднішнього зіткнення, а розмахування цим документом означає, що його пропозиція нова, тобто давайте почесну нічию з відходом на лінії 24 лютого, тільки залиште нам Крим та колишнє "ОРДЛО" і ми закінчуємо війну", - прокоментував Піонтковський.