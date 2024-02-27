Вступ до ЄС: Україна заявила про виконання 78% зобов'язань у сфері охорони здоров'я

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Ми крокуємо вперед до євроінтеграції. У лютому 2024 року вже розпочали переговорну процедуру з Європейською комісією, а це означає, що ми виходимо на новий рівень процесу вступу до ЄС. Одночасно ми не забуваємо про виконання інших зобовʼязань за угодою про асоціацію і висловлюємо щиру вдячність нашим європейським партнерам за їхню постійну підтримку на цьому шляху реформ та модернізації нашої системи охорони здоровʼя", — зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з питань євроінтеграції Марина Слободніченко.

Зазначається, що наприкінці 2023 року було завершено роботу над низкою євроінтеграційних нормативно-правових актів у сфері охорони здоров’я, які регулюють, зокрема, заходи щодо безпеки крові та її компонентів, впливу хімічних та біологічних агентів на працівників, вимоги до пластмасових виробів, які контактують із харчовими продуктами.