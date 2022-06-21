Ймовірність застосування білоруських військ у війні дуже висока, - дипломат Безсмертний

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Дипломат зазначив, що на сьогодні не існує питань з точки зору міжнародного права, у якому правовому стані перебуває Україна і Республіка Білорусь, бо відповідь - у стані війни.



"Питання чи ладен Лукашенко прийняти рішення, аби білоруські війська атакували Україну, є декілька випадків, коли це абсолютно можливо. І ці випадки треба чітко розуміти. Перше, коли така команда буде дана з Москви й друге, коли Кремль буде зазнавати поразки й Лукашенку треба буде просто виграти час для того, щоб втекти. Ймовірність застосування збройних сил Республіки Білорусь у такій війні дуже висока" – зауважив Безсмертний.



Дипломат підкреслив, що українській стороні не треба легковажити та думати про те, що Лукашенко якось крутиться чи викручується, адже він знаходиться повністю у стані керованості російським військовим командуванням.



"Лукашенко говорить те, що йому пишуть з Кремля і всі ті випадки є складовою інформаційної операції проти України, а не якимось ідеями чи задумами "великого командувача" Республіки Білорусь. Треба чітко розуміти, що він не просто військовий злочинець, який разом з кремлівською бандою веде війну проти України, а він ще й самозваний президент, що знущається з білоруського народу. Відповідно, у фіналі цієї трагічної історії йому буде пред'явлено звинувачення не тільки в агресії проти України, а й у знущанні з народу Білорусі" – підсумував Роман Безсмертний.

17 червня зʼявилася інформація, що президент Білорусі Олександр Лукашенко після розмов із президентом Росії Путіним анонсував переділ світу й додав, що "тріщатимуть такі країни, як Білорусь, Чехія, Австрія, Швейцарія".

21 червня речник Міноборони Олександр Мотузяник повідомив, що Білорусь на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях зосередила до 7-ми батальйонів, що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів

Також міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін висловив думку, що президент Білорусі Олександр Лукашенко дуже швидко втратить свою посаду, якщо піде війною проти України