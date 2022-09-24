Ймовірно, окремі члени Альянсу запропонують Україні військову допомогу, ще потужнішу за американські HIMARS, - дипломат Метью Брайза
Дипломат, колишній радник держсекретаря Сполучених Штатів, екс-директор у справах Європи та Євразії у Раді національної безпеки США Метью Брайза вважає, що в плани України входить знищення Чорноморського флоту РФ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ймовірно може настати момент, коли, якщо не все НАТО, то окремі члени Альянсу запропонують Україні військову допомогу, ще потужнішу за американські HIMARS. Зокрема йдеться про авіатехніку, адже Польща, наприклад, кілька місяців тому висловила готовність передати Україні деякі свої винищувачі. Також заступник командувача ВМС України заявляв, що в плани України входить знищення Чорноморського флоту, щоправда, без подальших подробиць", - зауважив Брайза.
За його словами, Путін міг би показово використати тактичну ядерну зброю, але це не принесло б якоїсь великої військової користі, оскільки українські сили розкидані по всій лінії фронту.
"ЗСУ не концентруються великими групами, щоб їх можна було знищити тактичною ядерною зброєю. І якби Путін пішов на такий крок, ми побачили б нечувані, наджорсткі санкції з боку об’єднаного світу, які поховали б як російську економіку, так і путінський режим. Він може піти й по такому сценарію, але я думаю, що спочатку він просто спробує нас налякати", - додав Брайза.
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