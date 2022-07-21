Про це заявив генеральний директор естонського департаменту зовнішньої розвідки Мікк Маран на безпековому форумі в Аспені.

"Путін допустив низку прорахунків. Він або покладався на невірну інформацію у своїх рішеннях, або просто не вірить тій інформації, яка йому дається. Тому я боюся, що він може допустити нові прорахунки", – сказав голова естонської розвідки.

На думку Марана, у Росії є низка чиновників, які виступають проти війни, але не говорять про це публічно.

"Ми зібрали інформацію про десятки російських чиновників, дипломатів та олігархів, які приватно заявляли, що вони проти війни. Але майже ніхто не говорить про це публічно", – сказав естонський розвідник.

Глава зовнішньої розвідки Естонії не вірить, що Путін оголосить загальну мобілізацію, оскільки в Росії "насправді існує великий розрив між так званим диванним патріотизмом та фактичною готовністю йти воювати в Україні".

За оцінками Марана, Росія не досягне своєї мети у війні, але Україна зможе перемогти лише у тому випадку, якщо продовжить отримувати політичну, економічну та воєнну підтримку від Заходу. Він вважає, що Україна рано чи пізно переможе російську армію, але "це буде нелегко, це займе час, і Україна, ймовірно, не зможе звільнити всі окуповані території".

Політологиня-міжнародниця Віра Константинова в ефірі Еспресо заявила, що визнання Росії спонсором тероризму може мати превентивний характер з точки зору розширення подальшої агресії.

21 липня директор ЦРУ спростував інформацію про важку хворобу Путіна.

Французькі журналісти дослідили, що Путін під час закордонних візитів ходить у туалет "з чемоданчиком", щоби вороги не дізнались про стан його здоров'я.

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