Йому не вручено і не доведено належним чином повідомлення про підозру, - адвокатка про розгляд справи Порошенка у суді

Про це вона сказала в ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на телеканалі Еспресо.



"Зазначаю вам, що йому не вручено і не доведено належним чином повідомлення про підозру, виходячи з публічної інформації. Але практика судів складається на те, що якщо дотримано ДБР або іншим правоохоронним органом процедура вручення, навіть, якщо це зробили в паркан, то на нього вже розпосвюджуються фактично обов'язки підозрюваного", - додала Козаченко.



На її думку, питання про вручення підозри не буде розглядати суд.



"Підозра викладена публічно, він уже був в суді, йому вручене клопотання. Тому навряд чи це питання буде розглядатись, уже перейдуть до суті. Отакі українські суди", - підсумувала адвокатка.





Нагадаємо, 20 грудня 2021 року ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

6 січня 2022 року Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.

17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.

Печерський районний суд не обрав запобіжний захід для п’ятого президента України Петра Порошенка у справі щодо державної зради. Засідання перенесли на 19 січня.