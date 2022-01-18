Йому не вручено і не доведено належним чином повідомлення про підозру, - адвокатка про розгляд справи Порошенка у суді
Адвокатка Тетяна Козаченко вважає, що Петру Порошенку юридично не було вручено підозру в держзраді
Про це вона сказала в ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на телеканалі Еспресо.
"Зазначаю вам, що йому не вручено і не доведено належним чином повідомлення про підозру, виходячи з публічної інформації. Але практика судів складається на те, що якщо дотримано ДБР або іншим правоохоронним органом процедура вручення, навіть, якщо це зробили в паркан, то на нього вже розпосвюджуються фактично обов'язки підозрюваного", - додала Козаченко.
На її думку, питання про вручення підозри не буде розглядати суд.
"Підозра викладена публічно, він уже був в суді, йому вручене клопотання. Тому навряд чи це питання буде розглядатись, уже перейдуть до суті. Отакі українські суди", - підсумувала адвокатка.
- Нагадаємо, 20 грудня 2021 року ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 6 січня 2022 року Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.
- 17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.
- Печерський районний суд не обрав запобіжний захід для п’ятого президента України Петра Порошенка у справі щодо державної зради. Засідання перенесли на 19 січня.
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