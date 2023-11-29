Юнацька Ліга УЄФА: українські команди втратили шанси на "євровесну"
В України не буде представників у весняних матчах юнацької Ліги УЄФА
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Донецький "Шахтар" U-19 перед останнім туром групового раунду юнацької Ліги УЄФА втратив математичні шанси на вихід зі свого квартету у плей-офф.
Натомість львівський "Рух", який змагався в іншій сітці, сьогодні 29 листопада вилетів від данського "Мітьюланна" (1:4 за сумою двох матчів).
Торік у весняній частині ЮЛЧ грав, як "Шахтар", так і львіський "Рух".
- У матчі 5-го туру юнацької Ліги УЄФА донецький "Шахтар" впевнено переміг бельгійський "Антверпен".
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