ЮНІСЕФ втратило зв’язок зі всіма своїми працівниками у Газі

Про це пише The New York Times.

Зазначається, що ввечері 27 жовтня у Газі почались масштабні збої у роботі інтернету та мобільного зв’язку.

"Я надзвичайно стурбована їхньою безпекою та ще однією ніччю невимовного жаху для одного мільйона дітей у Газі", - сказала виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

Крім цього відомо, що дві великі палестинські мережі мобільного зв’язку, Jawwal і Paltel, заявили, що їхні телефонні та інтернет-послуги не працюють.

Натомість деякі палестинці, яким вдалося зв’язатися із зовнішнім світом, заявили, що страх і паніка поширюються.