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ЮНІСЕФ втратило зв’язок зі всіма своїми працівниками у Газі

28 жовтня, 2023 субота
08:38
Світ ЮНІСЕФ

Агентство ООН у справах дітей повністю втратило зв’язок з усіма своїми співробітниками на території Гази

Про це пише The New York Times.

Зазначається, що ввечері 27 жовтня у Газі почались масштабні збої у роботі інтернету та мобільного зв’язку.

"Я надзвичайно стурбована їхньою безпекою та ще однією ніччю невимовного жаху для одного мільйона дітей у Газі", - сказала виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

Крім цього відомо, що дві великі палестинські мережі мобільного зв’язку, Jawwal і Paltel, заявили, що їхні телефонні та інтернет-послуги не працюють.

Натомість деякі палестинці, яким вдалося зв’язатися із зовнішнім світом, заявили, що страх і паніка поширюються.

  • 27 жовтня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до гуманітарного перемир'я в Газі.
  • Того ж дня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила, що вона розширює наземні операції в Газі, палестинці заявляють про танкові обстріли.
ООН
Ізраїль
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Хамас
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