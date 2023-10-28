ЮНІСЕФ втратило зв’язок зі всіма своїми працівниками у Газі
Агентство ООН у справах дітей повністю втратило зв’язок з усіма своїми співробітниками на території Гази
Про це пише The New York Times.
Зазначається, що ввечері 27 жовтня у Газі почались масштабні збої у роботі інтернету та мобільного зв’язку.
"Я надзвичайно стурбована їхньою безпекою та ще однією ніччю невимовного жаху для одного мільйона дітей у Газі", - сказала виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.
Крім цього відомо, що дві великі палестинські мережі мобільного зв’язку, Jawwal і Paltel, заявили, що їхні телефонні та інтернет-послуги не працюють.
Натомість деякі палестинці, яким вдалося зв’язатися із зовнішнім світом, заявили, що страх і паніка поширюються.
- 27 жовтня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до гуманітарного перемир'я в Газі.
- Того ж дня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила, що вона розширює наземні операції в Газі, палестинці заявляють про танкові обстріли.
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