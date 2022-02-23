"Ювентус" втратив перемогу над "Вільярреалом" в ЛЧ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Ювентус" зухвало почав матч, який відбувався в Іспанії. Туринці вийшли вперед вже на 32-й секунді зустрічі. Голом відзначився серб Душан Влаховіч, для якого сьогодні був дебют у Лізі чемпіонів.



Зрівняти рахунок господарі зуміли лише в середині другого тайму. Лідер "Вільярреалу" Дані Парехо врятував іспанський клуб від поразки.



Матч-відповідь пройде 16 березня у Турині.



Ліга чемпіонів



1/8 фіналу



22 лютого



"Вільярреал" (Іспанія) - "Ювентус" (Італія) 1:1



Голи: Парехо, 66 - Влахович, 1

22 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" переміг французький "Лілль".