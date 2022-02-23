"Ювентус" втратив перемогу над "Вільярреалом" в ЛЧ
В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів туринський "Ювентус" зіграв внічию з іспанським "Вільярреалом"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Ювентус" зухвало почав матч, який відбувався в Іспанії. Туринці вийшли вперед вже на 32-й секунді зустрічі. Голом відзначився серб Душан Влаховіч, для якого сьогодні був дебют у Лізі чемпіонів.
Зрівняти рахунок господарі зуміли лише в середині другого тайму. Лідер "Вільярреалу" Дані Парехо врятував іспанський клуб від поразки.
Матч-відповідь пройде 16 березня у Турині.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
22 лютого
"Вільярреал" (Іспанія) - "Ювентус" (Італія) 1:1
Голи: Парехо, 66 - Влахович, 1
- 22 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" переміг французький "Лілль".
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