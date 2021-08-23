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З 2014 року ЄС надав Україні понад €60 млрд на реформи та інтеграцію, - єврокомісар

23 серпня, 2021 понедiлок
13:20
Світ

За словами єврокомісара з питань євро і соціального діалогу Валдіса Домбровскіса, Євросоюз надав Україні понад €60 млрд з 2014 року на євроінтеграцію та реформи

Про це повідомлє Еспресо.TV.

"Я родом з Балтійської країни, і ми знаємо, що це таке, коли втрачаєш свободу і суверенітет. 82 роки тому Гітлер і Сталін уклали секретний пакт проти свободи Балтійських держав. Наступні роки були довгими і сповненими страждання", - почав єврокомісар.

Він зазначив, що ЄС підтримує повернення питання окупації Криму в міжнародний порядок денний. 

"Це тестовий майданчик для міжнародного суспільства, який бореться проти нечуваного порушення мііжнародного права Росією", - сказав експрем'єр Латвії Домбровскіс. 

Він відзначив, що Україні вдалося провети деякі реформи, попри війну.За його словами, з 2014 року ЄС наав Україні понад 60 млрд євро на підтримку курсу реформ та виконання угоди про асоціацію. 

"Звісно ж без стійкої України немає стійкої Європи, тому ми ддопомагатимемо Україні підвищувати її ризистентність працюючи над захистом критичної інфраструктури і боротьби з дезінформацією", - додав він.

За словами Валдіса Домбовскіса, пріорітетом ЄС є підтримка населення України, яке постраждало внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, 23 серпня у Києві проходить установчий саміт Кримської платформи щодо деокупації півострова. У форумі взяли участь делегати від 45 країн: США, всіх членів ЄС, Грузії, Молдови, Туреччини, Північної Македонії, Австралії, Нової Зеландії, Японії, Канади, Ісландії. Серед них будуть дев'ять президентів, чотири прем'єр-міністри, 14 голів МЗС, а також інші політики і посли. 

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Євросоюз
Кримська платформа
Валдіс Домбровскіс
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