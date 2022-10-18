З 7 по 18 жовтня Росія загалом завдала 190 ударів по Україні, - ДСНС

Про це повідомляє ДСНС з посиланням на речника Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександра Хорунжого.

У службі відзначили, що найбільшої кількості ударів протягом 10, 11, 17 та 18 жовтня було завдано по Київській області та місту Києву. Удари були здебільшого завдані по об’єктах критичної та енергетичної інфраструктури, а також по цивільних об’єктах. Загалом пошкоджено понад 380 об'єктів, з яких більш ніж 140 - житлові будинки.

Внаслідок масованих обстрілів РФ загинуло понад 70 українців, травм зазнали понад 240 осіб.

18 жовтня у Києві на лівому березі зафіксували три прильоти в об'єкт енергетичної інфраструктури, а в Броварах спрацювала система ППО.

Вранці 18 жовтня в Дніпрі та Житомирі також зафіксували удар по об'єкту енергетичної інфраструктури

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