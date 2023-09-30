З фотоапаратом у руках: в бою під Курдюмівкою загинув фотограф і воїн-доброволець з Лос-Анджелесу Володимир Миронюк

Про це написав журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook. Він був особисто знайомий з Володимиром Миронюком.

Свій останній найризикованіший фоторепортаж Володимир Миронюк зробив в бою під Курдюмівкою на позиції української піхоти, де ворог атакував та багато годин вів ураганний обстріл. Миронюк загинув у віці 59 років. Через щільний обстріл його тіло не могли забрати три дні.

Фото: facebook/wlady.koffeanon

"Герой-фотограф Володимир Миронюк загинув на передових позиціях під Курдюмівкою з фотоапаратом у руках, з кадрами останнього, найризикованішого репортажу", - написав Бутусов.

Володимир Миронюк - українець, який жив у Лос-Анджелесі, але повернувся на батьківщину, коли почався Майдан. На фронті він був відомий за позивним "Джон".

У Америці "Джон" любив фотографував красоти природи. А в Україні він відчув поклик фотографувати героїв. З 2014 року він став одним з людей-талісманів на фронті, і віддячував фотографіями кожному солдату, якого зустрічав.

Фото: facebook/wlady.koffeanon

"Він не був професійним журналістом. Він не був професійним фотографом. Він не був професійним солдатом. Але його вражаючі фотографії бачили багато людей, і щоб робити таке там, де він був на фронті, треба мати серце та витривалість воїна", - розповів про загиблого Бутусов.

Володимир Миронюк був фотографом-солдатом. Він розповідав, що його знімки часто розшукували рідні та близькі загиблих. Адже саме ці світлини часто були єдиними з полів боїв, які потім і лишались на могилах полеглих воїнів.

Фото: facebook/wlady.koffeanon

Миронюк сказав, що найкращим пам’ятником за цю війну був би обстріляний фронтовий джип на п’єдесталі. Саме такими автівками пересуваються малі мобільні групи військових.

На сторінці Володимира у Facebook з’явилось чимало спогадів від військових.

Всі згадують його. Хтось підкинув Володимира до машини у Бахмуті, хтось провів з ним в окопах на передовій багато днів, а інші - викладають фото разом з фотографом.

Солдат-фотограф, який не знав страху, дуже шанував українських вояків і вмів у найважчих умовах робити їхні фото. На цих світлинах видно, наскільки добрі й світлі ті, хто сьогодні закриває більш як дві тисячі кілометрів лінії фронту та відвойовує метр за метром українські землі.

Друзі "Джона" просять допомогти знайти такий заклад у Києві, який допоможе організувати фотовиставку Володимира Миронюка з його фронтовими фото.