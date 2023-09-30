З фотоапаратом у руках: в бою під Курдюмівкою загинув фотограф і воїн-доброволець з Лос-Анджелесу Володимир Миронюк
На фронті у віці 59 років загинув фотограф із Лос-Анджелесу Володимир Миронюк. Свій останній найризикованіший фоторепортаж він зробив в бою під Курдюмівкою
Про це написав журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook. Він був особисто знайомий з Володимиром Миронюком.
Свій останній найризикованіший фоторепортаж Володимир Миронюк зробив в бою під Курдюмівкою на позиції української піхоти, де ворог атакував та багато годин вів ураганний обстріл. Миронюк загинув у віці 59 років. Через щільний обстріл його тіло не могли забрати три дні.
Фото: facebook/wlady.koffeanon
"Герой-фотограф Володимир Миронюк загинув на передових позиціях під Курдюмівкою з фотоапаратом у руках, з кадрами останнього, найризикованішого репортажу", - написав Бутусов.
Володимир Миронюк - українець, який жив у Лос-Анджелесі, але повернувся на батьківщину, коли почався Майдан. На фронті він був відомий за позивним "Джон".
У Америці "Джон" любив фотографував красоти природи. А в Україні він відчув поклик фотографувати героїв. З 2014 року він став одним з людей-талісманів на фронті, і віддячував фотографіями кожному солдату, якого зустрічав.
Фото: facebook/wlady.koffeanon
"Він не був професійним журналістом. Він не був професійним фотографом. Він не був професійним солдатом. Але його вражаючі фотографії бачили багато людей, і щоб робити таке там, де він був на фронті, треба мати серце та витривалість воїна", - розповів про загиблого Бутусов.
Володимир Миронюк був фотографом-солдатом. Він розповідав, що його знімки часто розшукували рідні та близькі загиблих. Адже саме ці світлини часто були єдиними з полів боїв, які потім і лишались на могилах полеглих воїнів.
Фото: facebook/wlady.koffeanon
Миронюк сказав, що найкращим пам’ятником за цю війну був би обстріляний фронтовий джип на п’єдесталі. Саме такими автівками пересуваються малі мобільні групи військових.
На сторінці Володимира у Facebook з’явилось чимало спогадів від військових.
Всі згадують його. Хтось підкинув Володимира до машини у Бахмуті, хтось провів з ним в окопах на передовій багато днів, а інші - викладають фото разом з фотографом.
Солдат-фотограф, який не знав страху, дуже шанував українських вояків і вмів у найважчих умовах робити їхні фото. На цих світлинах видно, наскільки добрі й світлі ті, хто сьогодні закриває більш як дві тисячі кілометрів лінії фронту та відвойовує метр за метром українські землі.
Друзі "Джона" просять допомогти знайти такий заклад у Києві, який допоможе організувати фотовиставку Володимира Миронюка з його фронтовими фото.
-
На війні загинув 34-річний Сергій Різник, брат воротаря донецького "Шахтаря" Дмитра Різника. Він отримав поранення внаслідок мінно-вибухової травми.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.37 Купівля 37.37Продаж 38.12
- EUR Купівля 39.81Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе