З громад Куп'янського району Харківщини евакуювали 283 дітей
У громадах Куп'янського району Харківської області триває примусова евакуація: станом на суботу, 18 листопада, з прифронтових територій вивезли 283 дітей
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов
"Станом на 18.11.2023 із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 283 дітей", - написав він.
Також очільник області зазначив, що у громадах ще залишаються 12 дітей, які підлягають евакуації. Вивезення людей у безпечні регіони триває.
Що відомо про примусову евакуацію з Куп'янського району Харківщини
27 жовтня Рада оборони Харківської області прийняла рішення про примусову евакуацію родин з дітьми з Куп'янського району через постійні обстріли.
"На Раді оборони Харківської області ухвалили рішення оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району, які перебувають під постійними ворожими обстрілами", - заявив очільник області Синєгубов.
Евакуації підлягають сім'ї з дітьми з населених пунктів: с. Кіндрашівка, с. Тищенківка, м. Куп'янськ, смт Куп'янськ-Вузловий, смт Ківшарівка, с. Глушківка, с. Колісниківка, с. Курилівка, с. Новоосинове, с. Подоли.
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Дітей вивозитимуть щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном. Процедура примусової евакуації відбувається в декілька етапів. Спочатку батькам повідомляють куди можна виїхати та яка буде надана допомога. Далі обговорюється готовність та конкретна дата. Після цього за підтримки Харківської ОВА приїжджають волонтери або Червоний хрест разом із поліцією та службою у справах дітей, аби допомогти зібрати речі та вивезти родину.
Усіх евакуйованих забезпечують житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.
Пізніше очільник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич заявив, що під час евакуації вони зіткнулися з нерозумінням батьків, остільки ті вважають, що населені пункти є достатньо безпечними.
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