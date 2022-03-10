З Ізюму виїхали перші евакуаційні автобуси: в них перебуває близько 2000 людей
У четвер, 10 березня, з Ізюму Харківської області виїхали 44 евакуаційні автобуси, в яких перебуває близько 2000 осіб
Про це повідомив голова Харківської ВОДА Олег Синегубов, передає Еспресо.TV.
"З Ізюму виїхали 44 евакуаційні автобуси, в яких перебуває близько 2000 осіб. Для евакуйованих за їхнім бажанням забезпечується подальша логістика у Дніпрі", - написав він.
Фото: Олег Синєгубов/ Telegram
Також Синегубов зазначив, що було доставлено в місто гуманітарний вантаж з продуктами харчування, речами першої необхідності.
Як відомо, учора, 9 березня, евакуація мирних жителів із Ізюма, Харківської області зірвалась через обстріли з боку російських окупантів.
- Нагадаємо, на п'ятнадцятий день російсько-української війни з 09:00 відкрились гуманітарні коридори для евакуації населення за сімома маршрутами.
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