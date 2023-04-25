З мапи Харківщини зникає містечко Первомайський і з'явиться Добродар, - депутатка облради
Галина Куц, депутатка Харківської обласної ради, зазначила, що містяни обирали нову назву міста демократичною процедурою у два тури голосування
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"На Харківщині нарешті перейменували містечко Первомайський. Була демократична процедура у два тури, люди обирали нову назву міста. У першому турі було 15 варіантів назв міста, а сьогодні вже оприлюднили, що відбувся другий тур, у якому 10 днів тривало голосування вже за два варіанти – Добродар і Хлібодар. І сьогодні 25 квітня було вирішено, що місто буде мати нову назву – Добродар. Тепер з мапи Харківщини зникає містечко Первомайський і на наступній сесії його назвуть Добродар", - розказала депутатка Харківської обласної ради.
Галина Куц підкреслила, що це добрі новини щодо позбавлення Харківщини тоталітарної топоніміки.
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