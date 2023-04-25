Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"На Харківщині нарешті перейменували містечко Первомайський. Була демократична процедура у два тури, люди обирали нову назву міста. У першому турі було 15 варіантів назв міста, а сьогодні вже оприлюднили, що відбувся другий тур, у якому 10 днів тривало голосування вже за два варіанти – Добродар і Хлібодар. І сьогодні 25 квітня було вирішено, що місто буде мати нову назву – Добродар. Тепер з мапи Харківщини зникає містечко Первомайський і на наступній сесії його назвуть Добродар", - розказала депутатка Харківської обласної ради.

Галина Куц підкреслила, що це добрі новини щодо позбавлення Харківщини тоталітарної топоніміки.