Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"З наближенням виборів у США військова допомога буде збільшуватись. Ми зможемо отримати більше озброєнь. Оскільки президенту Байдену потрібно буде звітувати про те, яку кількість зброї його адміністрація надала Україні та яких результатів він досяг. Якщо цих результатів не буде, то це стане програшною позицією", - пояснив Сунгуровський.

Експерт зауважив, що Україна не отримує деяких видів озброєнь, яких потребує для успішного контрнаступу.

"Адміністрація президента Байдена буде змушена нарощувати військову допомогу Україні. Інша проблема полягає в тому, настільки це все буде підтримуватись з нашого боку. Тобто, яких результатів ми досягнемо. Ми не отримуємо всю ту зброю, яка нам потрібна. До прикладу, ми не отримуємо гелікоптерів та інженерної техніки, яка нам дуже потрібна", - додав він.