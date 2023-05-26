З наближенням виборів у США військова допомога Україні зростатиме, - військовий експерт Сунгуровський
Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський вважає, на адміністрація президента Байдена намагатиметься збільшити обсяг військової допомоги України напередодні виборів у США
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"З наближенням виборів у США військова допомога буде збільшуватись. Ми зможемо отримати більше озброєнь. Оскільки президенту Байдену потрібно буде звітувати про те, яку кількість зброї його адміністрація надала Україні та яких результатів він досяг. Якщо цих результатів не буде, то це стане програшною позицією", - пояснив Сунгуровський.
Експерт зауважив, що Україна не отримує деяких видів озброєнь, яких потребує для успішного контрнаступу.
"Адміністрація президента Байдена буде змушена нарощувати військову допомогу Україні. Інша проблема полягає в тому, настільки це все буде підтримуватись з нашого боку. Тобто, яких результатів ми досягнемо. Ми не отримуємо всю ту зброю, яка нам потрібна. До прикладу, ми не отримуємо гелікоптерів та інженерної техніки, яка нам дуже потрібна", - додав він.
- 25 травня про новий пакет військової допомоги оголосила Іспанія. У нього ввійшли переважно Танки Leopard 2 та партія БТР M-113.
- Попередній пакет допомоги від США був оголошений 9 травня. Він був скерований переважно на посилення протиповітряної оборони України та забезпеченням потреб артилерійських боєприпасів. Але йшлося не про термінове надання, а про замовлення на перспективу.
- Південна Корея через США могла передавати Україні сотні тисяч артснарядів, але у Сеулі покине підтверджують поставок.
- 26 травня у Reuters повідомили, що США оголосять про новий транш військової допомоги Україні на $300 млн – він переважно складатиметься з боєприпасів.
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