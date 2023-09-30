З Нагірного Карабаху виїхали понад 100 тис. вірмен, повернулись 2,3 тис. азербайджанців

За даними уряду Вірменії, станом на 14:00 30 вересня з Нагірного Карабаху до Республіки Вірменія прибуло 100 437 вимушених переселенців, міст Хакарі перетнули 21 062 транспортні засоби.

Під час виступу на містобудівному форумі у Зангілані президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що у Карабах вже повернулось 2300 "колишніх вимушених переселенців", а до кінця цього року їхня кількість становитиме 5500 осіб.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".

20 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані. 22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори в найближчі три дні у зв'язку зі здачею урядом національних інтересів у Карабасі.

Голова Європейської партії Вірменії Тигран Хзмалян прокоментував події в Єревані та зазначив, що Росія намагається вислати з Карабаху тисячі людей для перевороту у країні.

27 вересня стало відомо, що під час "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху загинуло 192 азербайджанських військовослужбовці, ще 511 зазнали поранень.

Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули майже 100 тис. біженців.

Еспресо пояснює, чому відбулася нова війна в Карабасі у 2023 році та що чекає на регіон після швидкої операції Азербайджану.