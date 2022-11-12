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Головна Економіка З настанням морозів періоди відключення світла у Києві можуть тривати довше

З настанням морозів періоди відключення світла у Києві можуть тривати довше

12 листопада, 2022 субота
16:18
Економіка Світло

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що у Києві періоди відключення світла можуть тривати довше

Про це стало відомо з етеру національного телемарафону.

Зокрема він зазначив, що зі зниженням температури виросте споживання струму.

"Десь кожні 5-7 градусів зниження температури - це 10% споживання по території України в середньому", - заявив він.

За словами Сахарука, якщо фахівці не встигатимуть ремонтувати та збільшувати обсяг електропостачання у столиці, то періоди відключення можуть зрости.

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ДТЕК вирішуватиме, як без перевантаження енергосистеми давати електроенергію максимально часто навіть під час морозів. Проте наразі він не готовий сказати, які інтервали відключень очікувати киянам.

Окрім цього, він також наголосив, що навантаження на систему та дефіцит зростатимуть. У разі, якщо Укренерго збільшуватиме можливість постачання електрики, то у ДТЕК намагатимуться зменшити проміжок часу, протягом якого містяни залишатимуться без світла.

  • Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук 7 листопада,зазначав, що в Україні аварійні відключення електроенергії триватимуть ще два тижні.

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