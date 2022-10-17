З одеських портів вийшло 5 суден зі 122,3 тис. тонн української агропродукції

Про це інформує Міністерство інфраструктури України.

Завдяки зерновій ініціативі з портів Великої Одеси вийшло 5 суден зі 122,3 тис. тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

"Серед них балкер NEW LIBERTY, який доставить 25 тис. тонн пшениці до Кенії. Балкер CHOLA TREASURE доставить 61,8 тис. тонн ріпаку до Пакистану", - йдеться в повідомленні.

Загалом з початку зернової ініціативи з портів Одеси вийшли 350 суден зі 7,8 млн тонн зернової продукції.