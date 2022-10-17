З одеських портів вийшло 5 суден зі 122,3 тис. тонн української агропродукції
17 жовтня з портів Одеси вийшло 5 суден зі 122,3 тис. тонн української зернової продукції до Азії, Європи та Африки
Про це інформує Міністерство інфраструктури України.
Завдяки зерновій ініціативі з портів Великої Одеси вийшло 5 суден зі 122,3 тис. тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.
"Серед них балкер NEW LIBERTY, який доставить 25 тис. тонн пшениці до Кенії. Балкер CHOLA TREASURE доставить 61,8 тис. тонн ріпаку до Пакистану", - йдеться в повідомленні.
Загалом з початку зернової ініціативи з портів Одеси вийшли 350 суден зі 7,8 млн тонн зернової продукції.
- 4 жовтня стало відомо, що за два місяці (з 1 серпня по 30 вересня) через порти Великої Одеси було відвантажено 5,5 млн тонн аграрної продукції на 241 кораблях.
- У суботу, 8 жовтня, з українських портів вранці вийшло 7 балкерів із зерном на борту.
- У неділю 16 жовтня, в Спільному координаційному центрі в Стамбулі міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зустрівся з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром - "Зерновий коридор" у Чорному морі діятиме до 22 листопада.
- ООН, Україна і Туреччина підтримали продовження дії "зернової угоди".
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