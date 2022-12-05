З початку доби РФ ударила по Україні авіацією, ракетами та всім спектром артилерії

Про це повідомили в facebook Генеральний штаб ЗСУ.

"За попередньою інформацією, понад 60, з більш як 70 ракет, що противник сьогодні випустив по території України, збито силами і засобами ППО Сил оборони. Інформація уточнюється. Крім того, окупанти не припиняють обстрілювати позиції наших військ та населені пункти вздовж лінії зіткнення. Активно застосовують авіацію на Донеччині", - йдеться у дописі.

Волинський та Поліський напрямки: обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Сіверський напрямок: ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії по населених пунктах Бунякине, Олександрівка, Локня та Юнаківка Сумської області.

Слобожанський напрямок: ворожих обстрілів з мінометів і ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Бугруватка, Гатище, Бочкове, Мала Вовча, Чугунівка, Бологівка та Дворічна Харківської області.

Куп’янський та Лиманський напрямки: обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Вишневе, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське і Стельмахівка Луганської та Площанка, Червонопопівка, Терни, Макіївка і Ведмеже на Донеччині. Ворог також задіяв оперативно-тактичну та армійську авіацію для ударів неподалік Кислівки, Новоселівського та Стельмахівки.

Бахмутський та Авдіївський напрямки: обстрілів з усього спектру артилерії зазнали 26 районів населених пунктів. Серед них - Андріївка, Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Костянтинівка, Біла Гора, Дружба, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Окупанти завдали авіаударів по районах населених пунктів Спірне, Верхньокам’янське, Опитне, Водяне, Первомайське та Невельське.

Новопавлівський напрямок: обстріли по районах Богоявленки, Вугледара та Золотої Ниви Донецької області. Завдав авіаудару неподалік міста Вугледар.

Запорізький та Херсонський напрямки: артилерійські обстріли районів понад тридцяти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема міст Времівка і Новопіль Донецької області; Гуляйпільске, Білогір’я, Малі Щербаки, Качкарівка, Милове, Тягинка, Токарівка Херсонської області та міста Херсон.

Росія завдала ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

В уряді повідомили, що ворожих влучань зазнали енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях.

У понеділок, 5 грудня, російські окупанти випустили по Україні понад 70 ракет: ППО збила понад 60 з них.

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