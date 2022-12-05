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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією З початку доби РФ ударила по Україні авіацією, ракетами та всім спектром артилерії

З початку доби РФ ударила по Україні авіацією, ракетами та всім спектром артилерії

5 грудня, 2022 понедiлок
19:30
війна з Росією Наслідки ворожих обстрілів, Донеччина

Протягом поточної доби, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі на всій території України, зокрема під удар потрапили енергооб’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях

Про це повідомили в facebook Генеральний штаб ЗСУ.

"За попередньою інформацією, понад 60, з більш як 70 ракет, що противник сьогодні випустив по території України, збито силами і засобами ППО Сил оборони. Інформація уточнюється. Крім того, окупанти не припиняють обстрілювати позиції наших військ та населені пункти вздовж лінії зіткнення. Активно застосовують авіацію на Донеччині", - йдеться у дописі.

Волинський та Поліський напрямки: обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Сіверський напрямок: ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії по населених пунктах Бунякине, Олександрівка, Локня та Юнаківка Сумської області.

Слобожанський напрямок: ворожих обстрілів з мінометів і ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Бугруватка, Гатище, Бочкове, Мала Вовча, Чугунівка, Бологівка та Дворічна Харківської області.

Куп’янський та Лиманський напрямки: обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Вишневе, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське і Стельмахівка Луганської та Площанка, Червонопопівка, Терни, Макіївка і Ведмеже на Донеччині. Ворог також задіяв оперативно-тактичну та армійську авіацію для ударів неподалік Кислівки, Новоселівського та Стельмахівки.

Бахмутський та Авдіївський напрямки: обстрілів з усього спектру артилерії зазнали 26 районів населених пунктів. Серед них - Андріївка, Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Костянтинівка, Біла Гора, Дружба, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Окупанти завдали авіаударів по районах населених пунктів Спірне, Верхньокам’янське, Опитне, Водяне, Первомайське та Невельське.

Новопавлівський напрямок: обстріли по районах Богоявленки, Вугледара та Золотої Ниви Донецької області. Завдав авіаудару неподалік міста Вугледар.

Запорізький та Херсонський напрямки: артилерійські обстріли районів понад тридцяти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема міст Времівка і Новопіль Донецької області; Гуляйпільске, Білогір’я, Малі Щербаки, Качкарівка, Милове, Тягинка, Токарівка Херсонської області та міста Херсон.

  • Росія завдала ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.
  • В уряді повідомили, що ворожих влучань зазнали енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. 
  • У понеділок, 5 грудня, російські окупанти випустили по Україні понад 70 ракет: ППО збила понад 60 з них.

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Донеччина
окупанти
Військові новини
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