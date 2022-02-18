З початку доби росіяни 65 разів обстріляли українські позиції: окупанти влаштовують провокації, втрат і поранених з українського боку немає, - штаб ООС

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.



"Противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних Сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб в подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців. Наголошуємо, що Об'єднані сили не відкривають вогонь по об'єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.



У штабі зазначають, що росіяни при обстрілах задіяли артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберні кулемети.



"Особливо цинічним був обстріл КПВВ "Щастя" на якому перебувала гуманітарна колона Управління Верховного Комісара ООН", - зазначають у пресслужбі.



Окупанти вели по КПВВ вогонь із мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Постраждалих унаслідок обстрілу немає.



Також станом на 22:00 немає втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил.



"Об'єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога", - зазначають у штабі ООС.



Як повідомлялося раніше, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не має наміру звільняти окуповані території силовим шляхом, і є велика загроза, що росіяни на Донбасі здійснюватимуть провокації, в яких звинуватять Збройні Сили України.

Командувач Об'єднаних сил Олександр Павлюк заявив, що є велика ймовірність здійснення терористичних актів з метою загибелі мирного населення та обвинувачення в цьому українських військових.

Також раніше повідомлялося, що очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. Пушилін заявив, що за домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення людей.

Пізніше окупаційна влада Криму заявила, що за необхідності готова прийняти на півострові евакуйованих жителів ОРДЛО. Водночас у Кремлі заявили, що нічого не знають про евакуацію.

У Офісі президента повідомили, що росіяни можуть обстріляти евакуаційну колону жителів ОРДЛО та звинуватити в цьому Україну. Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила, що більшість жителів ОРДЛО не хоче переїжджати до Росії, а літніх людей та дітей вивозять силоміць.