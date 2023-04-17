З початку повномасштабного вторгнення РФ завдала Енергоатому збитків на 32 млрд грн
Від 24 лютого 2022 року до 17 квітня 2023 року унаслідок воєнних дій російського війська майно Енергоатому постраждало на 32 мільярди гривень
Про це інформує Енергоатом.
"Унаслідок збройної агресії РФ майно й інфраструктура тимчасово окупованої Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів ДП "НАЕК "Енергоатом" були пошкоджені або знищені", - пише пресслужба.
Повідомляється, що за попередньою оцінкою, вартість зруйнованого російською армією майна, будівель та інфраструктурних об’єктів компанії сягнула вже 32 млрд грн.
Остаточний розмір втрат і збитків завданих Росією буде визначений після деокупації Запорізької атомної електростанції, повернення контролю над усім майном, перевірки й інвентаризації.
- Майже 600 українських військових у жовтні 2022 року спробували відбити Запорізьку атомну електростанцію, але операція провалилася.
- Раніше в Енергоатомі казали, що найбільш імовірним сценарієм звільнення окупованої росіянами Запорізької АЕС є її оточення українськими військами.
- У тимчасово окупованому Енергодарі росіяни викрадають співробітників Запорізької АЕС для "профілактичних бесід" у катівнях, аби змусити їх співпрацювати.
- В Енергоатомі казали, що найбільш імовірним сценарієм звільнення окупованої росіянами Запорізької АЕС є її оточення українськими військами.
- Російські окупанти припускають, що їм доведеться тікати з захопленої Запорізької АЕС. Для цього вони готують попередній план евакуації працівників Росатому.
- Рашисти бояться контрнаступу і намагаються оминати територію поблизу Енергодара Запорізької області, водночас мінують посадки й села навколо міста.
- Поблизу машинної зали 4-го енергоблока на Запорізькій атомній електростанції вибухнула російська міна. Рашисти самі заявили про детонацію їхнього боєприпасу.
- Війська РФ готуються блокувати персонал на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції через контрнаступ ЗСУ.
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