Про це інформує Енергоатом.

"Унаслідок збройної агресії РФ майно й інфраструктура тимчасово окупованої Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів ДП "НАЕК "Енергоатом" були пошкоджені або знищені", - пише пресслужба.

Повідомляється, що за попередньою оцінкою, вартість зруйнованого російською армією майна, будівель та інфраструктурних об’єктів компанії сягнула вже 32 млрд грн.

Остаточний розмір втрат і збитків завданих Росією буде визначений після деокупації Запорізької атомної електростанції, повернення контролю над усім майном, перевірки й інвентаризації.